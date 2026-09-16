Famiglia nel bosco, sindaco contro assistenti sociali: "Misure pretestuose di sicurezza, incontro in ospedale"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi 16 settembre primo giorno di scuola a Vasto per i bambini della famiglia del bosco. Dopo che ieri era saltato l’incontro con i genitori nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Il sindaco Giuseppe Masciulli se la prende con gli assistenti sociali che hanno cancellato l’incontro all’ultimo per "pretestuose misure di sicurezza", nonostante a suo dire fosse stato fatto tutto quanto richiesto.

Famiglia nel bosco, primo giorno di scuola per i bambini

Oggi, mercoledì 16 settembre, è suonata la prima campanella per gli studenti abruzzesi. Tra loro anche i bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco", che da oltre dieci mesi vivono in una struttura protetta a Vasto.

Nonostante la richiesta dei genitori di istruzione domestica, il giudice del tribunale dei Minori dell’Aquila che previsto un ricongiungimento a tappe per la famiglia ha disposto l’iscrizione alla scuola pubblica dei tre fratellini.

Quando potranno tornare a casa dai genitori a Palmoli, i tre bambini si troveranno costretti a fare avanti e indietro per chilometri in strade che, denuncia il sindaco, versano in "una situazione di estremo disagio".

Saltato l’incontro nella nuova casa, parla il sindaco di Palmoli

Ieri intanto è saltato l’incontro dei bambini con i genitori nella nuova casa messa temporaneamente a disposizione dal Comune di Palmoli.

L’incontro è stato annullato all’ultimo dagli assistenti sociali e spostato in una struttura protetta, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno potuto vedere i figli in un ospedale vicino.

Ai microfoni di Mattino Cinque il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha raccontato quanto successo e ha puntato il dito contro gli assistenti sociali.

Lui e i dipendenti comunali hanno transennato l’area per tenere a una distanza di 100 metri dalla casa giornalisti e curiosi, i reporter "avrebbero potuto riprendere solo l’arrivo della macchina".

"Questo è stato valutato insufficiente" dalle assistenti sociali, che "hanno esplicitamente detto che in presenza dei giornalisti avrebbero annullato l’incontro".

Lui e Catherine Birmingham hanno quindi parlato con i giornalisti e spiegato loro la situazione: "Nel giro di 5 minuti tutti i giornalisti si erano allontanati a oltre 500 metri, senza alcun contatto visivo con la casa".

Il sindaco contro gli assistenti sociali

Masciulli se la prende con le assistenti sociali, che nonostante questo sono rimaste sulle loro posizioni e hanno spostato l’incontro.

"Dietro mia precisa richiesta su che cosa mancasse per garantire le loro, a questo punto ipotetiche e pretestuose, misure di sicurezza non hanno saputo dare alcuna risposta", ha detto il sindaco.

"La cosa raccapricciante – attacca Masciulli – è che in tutta questa procedura si parla dell’interesse dei minori".

Ai bambini era stato detto che per la prima volta sarebbero entrati nella nuova casa e che avrebbero rivisto gli animali con cui hanno vissuto fino all’anno scorso.

"Qual è stato il contraccolpo anche psicologico sul benessere dei bambini?" ha chiesto il sindaco.

Gli assistenti sociali hanno "valutato i rischi"

Sulla vicenda è intervenuto a Mattino Cinque anche l’avvocato dell’assistente sociale accusata di "sproporzionalità" e di essere ostile ai genitori della famiglia nel bosco.

Secondo il legale, gli assistenti hanno solamente "valutato e calcolato i rischi", in particolare il possibile trauma per i bambini per la folla di giornalisti e telecamere presenti.