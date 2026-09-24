Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli annuncia la svolta: "La situazione è cambiata, è stato capito l'errore"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giorni fa, la cosiddetta famiglia nel bosco si è riunita. I genitori, Nathan e Catherine, hanno potuto trascorrere del tempo nella casa messa a disposizione dal Comune a Palmoli. È la prima volta che tutti e cinque si ritrovano insieme nella nuova abitazione. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha riferito che la “situazione è cambiata”, auspicando che il definitivo ricongiungimento familiare avvenga in tempi rapidi.

Il sindaco di Palmoli sulla famiglia nel bosco: “Incontro estremamente positivo”

Il sindaco Masciulli è intervenuto ai microfoni di Storie Italiane e ha raccontato i dettagli dell’incontro tra genitori e figli.

“Dopo dieci mesi – ha riferito – finalmente c’è stato questo primo ritorno dei bambini a Palmoli. Dopo le polemiche della settimana passata, l’incontro c’è stato ed è stato molto tranquillo con la partecipazione di quasi tutte le figure istituzionali“.

ANSA

Presenti la curatrice, la tutrice, l’assistente sociale e il gruppo socio educativo dell’ente Ambito nonché l’avvocato di parte, Simone Pillon.

“L’incontro – ha aggiunto il primo cittadino – è durato mezz’ora in più per tenere conto del mancato appuntamento della settimana scorsa. Da quello che ho potuto vedere, anche se a distanza, è stato estremamente positivo. Ho visto che anche la curatrice e la tutrice sono rimaste soddisfatte”.

Ora si procederà come da programma: due incontri settimanali, uno in una struttura protetta e uno con la famiglia nell’abitazione del “bosco”, come raccomandato anche dal magistrato. Dopodiché, passati 30 o 40 giorni, si dovrà valutare il rientro dei bambini durante i fine settimana, sempre come raccomandato dal magistrato.

“Concettualmente e praticamente – ha proseguito Masciulli – non è cambiato nulla. Le condizioni erano esattamente quelle della settimana scorsa che sono state male interpretate da chi ha dato l’ordine di rinviare l’incontro da remoto. Cioè senza essere presente sul posto e quindi senza constatare la sicurezza e la privacy che comunque sarebbe stata garantita alla famiglia durante l’incontro”.

Masciulli: “La situazione è cambiata”

Il sindaco ha inoltre evidenziato che i genitori erano molto felici, specialmente dopo l’incontro con i bambini, che si è svolto senza la presenza di osservatori esterni.

“Chiaramente – ha sottolineato Masciulli – è stato un incontro protetto perché per tutto il tempo la famiglia è stata seguita dall’assistente sociale, dalla psicologa e dall’interprete. Di fatto non hanno avuto un momento di intimità tutto per loro. Speriamo che nei prossimi incontri anche questo aspetto possa essere migliorato e superato”.

E ancora: “La situazione è cambiata perché l’ambito sociale ha capito il grosso errore della settimana scorsa. Si è capito che tutti avevano condannato quell’atteggiamento di supponenza e hanno capito che all’ordinanza del magistrato va data attuazione con una maggiore sollecitudine e una maggiore organizzazione degli incontri”.

Masciulli: “Tutti raccomandano un rapido congiungimento dei minori con la famiglia

Infine il primo cittadino, menzionando la nota ordinanza del 20 novembre scorso, ha dichiarato che oramai il problema casa non esiste, il problema scolarizzazione non esiste, il problema socializzazione non esiste, tutte le visite mediche possibili e immaginabili sono state condotte da specialisti sulla famiglia e sui bambini e tutti gli psicologi e neuropsichiatri che si sono occupati della vicenda hanno raccomandato il rapido congiungimento dei minori con la famiglia”.

“A fronte di queste evidenze, io penso che adesso si debba andare velocissimi verso la ricongiunzione familiare”, ha concluso Masciulli.

Sul fronte giudiziario, il prossimo appuntamento indicato dall’avvocato Pillon è previsto per il 3 novembre, quando alla corte d’appello dell’Aquila sarà discusso il reclamo avanzato dalla difesa contro alcuni aspetti dell’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila.