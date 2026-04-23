Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune: "Abbiamo già speso 50 mila euro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il sindaco di Palmoli ha denunciato una spesa già arrivata a 50mila euro per la gestione della famiglia nel bosco e ha avvertito che senza una soluzione si potrebbe arrivare a cifre più alte. A cinque mesi dall’ordinanza, il primo cittadino ha segnalato inoltre l’assenza di un percorso definito nonostante, a suo dire, le principali criticità siano state risolte.

Famiglia nel bosco, la rabbia del sindaco di Palmoli: “Già spesi 50mila euro”

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, punta il dito sui costi sostenuti dal Comune per la gestione della vicenda della famiglia nel bosco. Intervenuto a Storie Italiane, ha parlato di una spesa già arrivata a 50mila euro per un ente di circa 850 abitanti, con il rischio che la cifra possa raddoppiare se la situazione dovesse prolungarsi nel tempo.

Il primo cittadino definisce “estremamente negativo” l’atteggiamento delle figure istituzionali coinvolte, perché non sarebbe stato ancora individuato un percorso per uscire dalla situazione.

ANSA

Da qui la preoccupazione per un peso economico che continua a crescere senza una prospettiva chiara, in una fase che lui stesso descrive come “decisiva”, con i tempi della relazione del giudice ormai vicini.

I cinque mesi senza soluzione

Il sindaco sottolinea che, a distanza di cinque mesi dall’ordinanza del 20 novembre 2025, non si intravede una soluzione né un percorso definito. Un elemento che, secondo quanto dichiarato, lascia “tutti nell’indeterminatezza e nello sconforto”, anche perché non è stato chiarito quale sia l’esito atteso del procedimento.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato le finalità iniziali del provvedimento, in particolare il tema della socializzazione dei minori: in questo periodo, sostiene, non ci sarebbero stati progressi evidenti, nonostante le risorse impiegate.

Una situazione contraddittoria rispetto agli obiettivi fissati all’inizio del percorso e che, secondo il sindaco, richiederebbe un intervento più rapido.

“Problemi risolti, ma manca un percorso”

Secondo il sindaco, le principali criticità indicate nell’ordinanza sarebbero state affrontate: “Ad oggi, Nathan e Catherine dispongono di un’abitazione idonea dal punto di vista statico e igienico-sanitario, hanno accettato la nomina di un pediatra, hanno acconsentito al completamento del ciclo vaccinale e si sono resi disponibili alla scolarizzazione e alla socializzazione”.

“La verifica della capacità genitoriale avrebbe quindi potuto essere svolta anche con la famiglia ricongiunta – continua il sindaco – pur in assenza della piena responsabilità genitoriale, che sarebbe rimasta in capo alla tutrice con una funzione di controllo e verifica delle attività familiari”.

Nonostante questo, la situazione resta invariata. Da qui la richiesta di un intervento delle figure istituzionali coinvolte per definire una strada concreta: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’ordinanza del 20 novembre 2025 sia condivisibile. Ciò su cui non siamo d’accordo è che, a distanza di cinque mesi da quell’ordinanza, non si sia ancora arrivati a una soluzione, né si intraveda un percorso che conduca a un esito finale positivo della vicenda”.