Famiglia nel bosco, slitta la perizia psichiatrica per la mancanza dell'interprete del tribunale

C’è un nuovo colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: la perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per valutare se la coppia abbia “caratteristiche psichiche idonee a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale” slitta di una settimana a causa dell’indisponibilità dell’interprete del tribunale.

Perché slitterà la perizia psichiatrica sulla famiglia nel bosco

La data d’inizio della perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, affidata alla dottoressa Simona Ceccoli in rappresentanza del tribunale dei minorenni e (per la difesa) allo psichiatra Tonino Cantelmi, era fissata per oggi, venerdì 23 gennaio.

L’appuntamento, però, come anticipato da La Repubblica, slitterà a causa del fatto che il traduttore richiesto per permettere ai genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di comprendere a pieno domande tecniche e personali non è disponibile fino a lunedì.

Gli avocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno chiesto un interprete a disposizione della coppia. Fino a questo momento, però, dal tribunale non è arrivata risposta. L’avvocata Solinas ha dichiarato: “Ogni giorno che passa è un giorno di dolore che si aggiunge”.

La difesa ha espresso il rifiuto ad avviare il percorso psichiatrico senza un esperto che possa offrire a Nathan e Catherine il test nella loro lingua madre.

È già accaduto con l’ordinanza che, il 20 novembre scorso, ha sancito la separazione della famiglia: la coppia, in quell’occasione, non avrebbe compreso a fondo i rilievi mossi nei loro confronti. La traduzione dell’atto era arrivata solo in un secondo tempo, sollecitata dai legali.

A quando slitterà la perizia psichiatrica su Nathan e Catherine

In origine, il calendario della perizia psichiatrica decisiva prevedeva test per i genitori della famiglia nel bosco ogni venerdì, per 3 venerdì, a partire dal 23 gennaio. Alla luce del rinvio, come confermato anche da Adnkronos, tutto slitterà di una settimana.

Per i tre bambini sono previsti due incontri per la perizia, all’interno della struttura protetta di Vasto.

Il tempo massimo previsto per la perizia è stato fissato in 120 giorni, a partire dal 5 gennaio.

Cosa chiedono gli avvocati della famiglia nel bosco

Gli avvocati della famiglia nel bosco chiedono di interrompere, già nel corso del controllo psichico-culturale sui genitori, la separazione della famiglia nel bosco. Il percorso stesso andrebbe fatto in un “ambiente più accogliente“, come potrebbe essere il casale dove dorme il padre Nathan.

In alternativa, la richiesta è di sancire il ricongiungimento al termine della perizia.

Le parole di Nathan e Catherine

La Repubblica ha riportato anche le parole di Nathan e Catherine dopo l’incontro a Chieti con gli avvocati.

L’uomo ha detto: “Siamo totalmente distrutti“. E la moglie ha confermato: “Siamo a pezzi“.