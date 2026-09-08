Famiglia nel bosco, sostituita l'assistente sociale Veruska D'Angelo finita sotto procedimento disciplinare

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L’assistente sociale Veruska D’Angelo, che seguiva il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, è stata sostituita. La donna è finita sotto processo disciplinare per la presunta violazione di sei articoli del codice deontologico. Il procedimento è stato avviato dal collegio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo, in seguito a due segnalazioni.

Perché è stata sostituita l’assistente sociale del caso famiglia nel bosco

Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che ha seguito il caso della famiglia del bosco, è stata sostituita. La notizia è riportata da Il Centro, che ha anche riferito che la professionista è attualmente sotto processo disciplinare per la presunta violazione di sei articoli del codice deontologico.

L’avvocato Simone Pillon, che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha dichiarato: “Abbiamo finalmente ricevuto la convocazione, da parte di una nuova assistente sociale, per un incontro finalizzato a concordare le modalità di graduale rientro dei minori come previste dal Tribunale. L’incontro si terrà nella giornata di domani”.

ANSA

La sostituta è Giuseppina Tittaferrante

Secondo quanto riportato da ANSA, la nuova assistente sociale sarebbe Giuseppina Tittaferrante che mercoledì 9 settembre incontrerà Simone Pillon.

Di cosa è accusata Veruska D’Angelo

Il procedimento disciplinare nei confronti di Veruska D’Angelo è stato aperto nei giorni scorsi dal collegio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo, in seguito a due segnalazioni.

La prima è stata proposta il 22 gennaio scorso da Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali, per “la necessaria verifica del corretto esercizio della professione” da parte dell’assistente sociale, anche per quanto riguarda “le dichiarazioni” da lei rilasciate alla stampa.

A sette giorni di distanza è stato poi depositato un esposto dagli allora difensori di Nathan e Catherine, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Secondo quanto sostenuto all’epoca dai legali, Veruska D’Angelo si sarebbe mostrata “ostile” e non avrebbe “svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo”. In quel documento di otto pagine si fa riferimento a un “conflitto personale” e a una gestione “manchevole” nei confronti della famiglia.

Il procedimento riguarda la presunta violazione di sei norme deontologiche. Le prime tre riguarderebbero “i principi generali della professione”, in particolare quelli in cui si afferma che l’assistente “considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione”, “non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori” e “riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona, come luogo privilegiato di relazioni significative”.

Il consiglio di disciplina dovrà inoltre verificare l’eventuale violazione dell’articolo in cui si attesta che “l’assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa”.

Sempre stando a quanto illustrato nell’esposto presentato dagli avvocati, Veruska D’Angelo non avrebbe rispettato neanche la norma secondo cui l’assistente sociale “chiede al proprio datore di lavoro di essere sollevato dall’incarico, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto, nel caso in cui l’interesse prevalente della persona lo esiga o quando, per gravi motivi, venga meno la relazione di fiducia”.

L’ultima presunta violazione, individuata dal consiglio di disciplina, riguarderebbe il rapporto con lo stesso Ordine professionale.

Veruska D’Angelo rischia una sanzione disciplinare.

Il commento di Tonino Cantelmi

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente del legale che assiste la famiglia nel bosco, ha commentato così all’agenzia ANSA il procedimento aperto contro Veruska D’Angelo: “Non amo il giustizialismo e, nonostante abbia espresso un’opinione dissenziente rispetto all’operato del servizio sociale, non imputo malafede né approvo l’avvio di procedimenti disciplinari di nessun tipo. Auguro che D’Angelo possa lavorare serenamente“.

Cantelmi ha aggiunto: “Ciò non vuol dire che il mio giudizio sull’operato e sulle competenze messe in campo sia cambiato. Il patatrac è avvenuto nei mesi che hanno preceduto il prelievo dei bambini, peraltro gestito con modalità incredibili: è stato fatto a novembre, nel tardo pomeriggio, quando già era buio, con due gazzelle dei carabinieri di scorta e una decina di persone presenti”.

Lo psichiatra ha dichiarato ancora: “Gli errori che imputo sono la mancanza di una mediazione linguistica, la mancanza della conoscenza della lunga e complessa storia della coppia genitoriale, l’incapacità di instaurare un rapporto cooperativo e collaborativo, che invece avvenne con il servizio sociale di Bologna che incoraggiò Catherine a ritornare con fiducia a Palmoli e a riprendere i contatti con il servizio sociale locale. Soprattutto, imputo l’incapacità di valutare alternative e metterle in atto, la rarità degli incontri, l’uso delle forze dell’ordine, l’incapacità di creare un legame empatico e collaborativo e, soprattutto, il non aver valutato la sproporzione della sottrazione dei bambini ai genitori rispetto alle criticità osservate”.

La chiosa finale di Tonino Cantelmi: “Esprimo le mie critiche che credo legittime, ma non sopporto l’attacco personale alla dottoressa D’Angelo, la criminalizzazione o le accuse di malafede”.

Dove sono i figli della famiglia nel bosco

I tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco, la più grande di 9 anni e i gemelli di 7, sono ancora nella casa famiglia di Vasto dove sono stati collocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila il 20 novembre 2025, in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e l’allontanamento dal casolare di Palmoli.

Nei giorni scorsi il Tribunale ha aperto la porta al ricongiungimento della famiglia, ma attraverso un processo “a tappe” che prevede, tra le varie indicazioni, un percorso educativo nella scuola pubblica per i tre bambini.