Famiglia nel bosco, spunta una frase di Meloni sul "carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola"

L’intervento pubblico di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco dopo l’allontanamento della madre Catherine dalla struttura dove vivono i tre figli ha fatto discutere. La premier si è detta “senza parole” ma proprio in questi giorni è tornata d’attualità una sua apparizione televisiva risalente al 2024, in cui sottolineava l’importanza del “carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola”, come previsto dal cosiddetto Decreto Caivano.

Il recente post di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco

Le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco risalgono allo scorso 6 marzo. In un post pubblicato sui social, la premier si è detta “senza parole“. A proposito dell’allontanamento della madre Catherine dalla struttura protetta dove le era stato concesso di stare assieme ai tre figli, Meloni ha parlato di “una decisione che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre”.

Ancora Giorgia Meloni: “Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico“.

L’intervento in tv di Giorgia Meloni nel marzo 2024

Dopo la pubblicazione del post di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco sono tornate d’attualità sul web alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa premier nel marzo 2024 in tv, alla trasmissione Dritto e Rovescio.

Meloni, in quell’occasione, aveva sottolineato che, prima dell’intervento del suo Governo col Decreto Caivano, la sanzione per i genitori che non ottemperavano all’obbligo scolastico, non mandando i figli a scuola, era una multa di 30 euro. “Non al giorno eh, 30 euro, punto” aveva commentato.

La premier aveva poi aggiunto: “Siamo intervenuti. Oggi se non mandi tuo figlio a scuola, se non consenti a tuo figlio di essere educato per essere una persona libera e avere le opportunità che una società normale gli deve garantire, è previsto anche il carcere e che ti tolgo la potestà genitoriale“.

Cosa prevede il Decreto Caivano e i suoi obiettivi

Il cosiddetto Decreto Caivano ha introdotto nel 2023 “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”.

Tra gli obiettivi del provvedimento del Governo Meloni ha quello di “coniugare la necessità di sanzionare e reprimere condotte delinquenziali minorili con l’esigenza di avviare specifici percorsi socio-educativi, finalizzati al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose”.

Nel Decreto sono anche previsti “interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica”, tramite “il rafforzamento dei meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico” e “l’introduzione di una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione, con l’introduzione di misure severe anche per i genitori“.

Ulteriori misure inserite nel Decreto Caivano riguardano “norme per il risanamento, la riqualificazione e la sicurezza del territorio del Comune di Caivano e per lo sviluppo economico e sociale dell’area e delle zone limitrofe”.

Per quanto riguarda, nello specifico, l‘obbligo di istruzione, il Decreto Caivano prevede:

reclusione fino a due anni , in caso di mancata iscrizione del minore a scuola, non giustificata da motivi di salute o da altro grave impedimento, salvo che il minore riceva l’istruzione con altre modalità ;

, in caso di mancata iscrizione del minore a scuola, non giustificata da motivi di salute o da altro grave impedimento, ; reclusione fino a un anno, in caso di assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico, salvo che il minore riceva l’istruzione con altre modalità. In tali casi è previsto che il Pubblico Ministero debba informare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per l’adozione dei provvedimenti a tutela del minore.

La famiglia nel bosco tra unschooling e homeschooling

Lo scorso 25 febbraio, prima dell’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura di Vasto, Nathan Trevallion si era detto pronto ad accettare tutti gli standard italiani pur di ricongiungere la sua famiglia.

In un’intervista a La Repubblica, sull’istruzione dei figli, aveva dichiarato: “Chiuderemo con l’unschooling, l’insegnamento diretto dei genitori. Ho capito che qui non si può fare, al contrario del mio Paese, la Gran Bretagna. Manterrremo la scuola a casa, l’homeschooling, scegliendo un istituto che la offre online”.

Lidia Camilla Vallarolo è la maestra in pensione che da circa due mesi sta seguendo i tre bambini (due gemelli di 7 anni e una bimba di 8 anni) della famiglia nel bosco nella casa protetta dove sono stati portati dopo l’allontanamento dall’abitazione di Palmoli dove vivevano con i genitori.

Intervistata dalla trasmissione Ore 14 Sera, il 5 marzo la maestra ha dichiarato: “I bambini sono svegli e imparano, progrediscono. Magari fanno un po’ più fatica a stare seduti o a seguire un certo percorso. Se riusciranno a mettersi in pari coi coetanei dipende da tante cose, non si sa quanto tempo durerà questa situazione. Non sappiamo nulla, si vive alla giornata”.

Le lezioni si svolgono così: “Metà orario facciamo paroline, letture, piccole frasi e l’altra metà matematica, che piace di più”.