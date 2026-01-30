Famiglia nel bosco, Susanna Tamaro critica psichiatri e perizia sui genitori: "Figli sequestrati dallo Stato"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Susanna Tamaro senza mezzi termini contro il ruolo affidato agli psichiatri dallo Stato, accusato di aver “sequestrato” la famiglia nel bosco. Nel giorno delle perizie sui coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, per valutarne l’idoneità genitoriale, la scrittrice triestina è tornata a commentare la vicenda e a puntare il dito sull’apparato giudiziario che dovrà decidere il destino dei bambini della coppia anglo-australiana.

Le accuse di Susanna Tamaro

La scrittrice ha affidato le sue riflessioni a un articolo sul Corriere della Sera, in cui individua la “psichiatrizzazione” come punto comune tra il caso della famiglia nel bosco e la vicenda mediatica esplosa attorno allo stato di salute di Vittorio Sgarbi.

“In entrambi i casi abbiamo delle persone che non compiono alcun crimine, ma semplicemente non si uniformano alla codificata consuetudine dei tempi, e per questo vengono psichiatrizzate” scrive Tamaro.

ANSA

Il ruolo degli psichiatri secondo la scrittrice

L’autrice aveva già descritto i tre figli di 6 e 8 anni dei coniugi Trevallion “piccoli prigionieri nella casa-famiglia di Vasto”, “piccole vittime di questa favola nera” che vedrà le perizie psichiatriche sui genitori come punto nevralgico di tutta la vicenda.

Secondo quanto sostiene Tamaro, “gli psichiatri sono assurti, loro malgrado, a sacerdoti del postmoderno. La loro parola sancisce ciò che è accettabile da ciò che non lo è, bruciando più di duemila anni di storia, in cui l’accettabile e il non accettabile era contenuto nel Decalogo”.

“I bambini Trevallion e i loro genitori saranno inutilmente sequestrati dallo Stato almeno per ancora cinque mesi, portando così a compimento la devastazione del nucleo familiare – scrive ancora – Ci vogliono davvero cinque mesi per capire se due persone sono squilibrate? E se il risultato fosse che non lo sono, in che modo la società lo risarcirà?”.

La perizia sui genitori della famiglia nel bosco

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto le perizie psichiatriche su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, dopo l’allontanamento forzoso dai genitori dei figli, ospiti da novembre in una casa-famiglia.

Gli accertamenti, ritardati di una settimana per le difficoltà nel trovare un interprete dalla lingua inglese, sono diretti a verificare l‘idoneità genitoriale dei coniugi.

Come consulente della difesa della famiglia sarà presente lo psichiatra Tonino Cantelmi.