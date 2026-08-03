Famiglia nel bosco, Susanna Tamaro difende Nathan e Catherine: "Pensavo fossero fricchettoni, è uno scandalo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Susanna Tamaro è intervenuta sul caso della famiglia nel bosco, difendendo i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che ha avuto modo di conoscere personalmente prima di prendere parte alla presentazione del libro di mamma Catherine. La scrittrice ha definito la vicenda “un grandissimo scandalo” e si è schierata per il ricongiungimento del nucleo famigliare. I tre bambini allontanati dai genitori, e dal casolare di Palmoli dove vivevano, per lei sono “amatissimi” dai genitori. Secondo Susanna Tamaro, inoltre, a pesare ci sarebbero anche incomprensioni linguistiche e una lettura sbagliata del progetto di vita scelto dalla coppia.

Cosa ha detto Susanna Tamaro sulla famiglia nel bosco

“Non si capisce perché, dopo quasi dieci mesi, non siano stati restituiti alla loro famiglia”, ha dichiarato la scrittrice in un’intervista all’ANSA rilasciata alla vigilia della consegna del Premio La Stele della Ienca 2026 all’Aquila.

Susanna Tamaro ha ricordato che i genitori avrebbero adeguato la casa, fatto frequentare la scuola ai figli e rispettato le prescrizioni ricevute.

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“Tenerli lontani dà disagio all’immagine di un Paese civile” ha aggiunto.

Nell’intervista, ha espresso una posizione netta sulla scelta di tenere i bambini lontano dai genitori anche perché, secondo lei, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion avrebbero compiuto i passi richiesti per rispondere alle indicazioni ricevute dalle autorità.

Come ha conosciuto Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

Susanna Tamaro ha conosciuto i genitori e ha partecipato a Roma alla presentazione del libro autobiografico di Catherine, La mia verità, pubblicato da Solferino.

L’incontro si è svolto all’Istituto di terapia cognitivo interpersonale, presieduto dallo psichiatra Tonino Cantelmi.

Tra i relatori erano presenti anche la garante nazionale per l’infanzia Marina Terragni e l’ex parlamentare Simone Pillon, legale della famiglia Trevallion.

“All’inizio pensavo fossero una famiglia di fricchettoni” ha ammesso.

La scrittrice ha raccontato di aver cambiato opinione dopo aver approfondito la storia di Catherine.

Il parere su mamma Catherine

Dopo la lettura del libro, ha spiegato di aver avuto un’impressione diversa: “Ho capito che Catherine è una persona straordinaria, con una preparazione pedagogica fuori dal comune”.

Secondo la scrittrice, nella scelta di vita della famiglia nel bosco “niente è lasciato al caso”.

Ha definito il loro modo di vivere “un progetto di vita integrale, naturale, certamente estremo, ma sostenuto da una linea educativa molto solida”.

La scrittrice ha poi aggiunto che, a suo avviso, “i bambini sono amatissimi”.

L’analisi del libro di Catherine Birmingham

Susanna Tamaro ha precisato che La mia verità non sarebbe un instant book dedicato solo alla vicenda giudiziaria.

Il volume, secondo la scrittrice, racconta la vita di una donna che ha vissuto e lavorato in diversi Paesi ed è stata anche addestratrice di cavalli.

Per Susanna Tamaro, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono “persone colte, preparate ed equilibrate”.

La scrittrice insiste quindi sulla necessità di distinguere tra una scelta di vita non comune e una situazione di trascuratezza.

Le polemiche sulla lingua nei test psicologici

Uno dei punti più criticati da Susanna Tamaro riguarda la lingua.

Secondo la scrittrice, una parte del “cortocircuito” potrebbe essere nata dal fatto che questioni delicate siano state affrontate senza un adeguato uso della lingua madre della famiglia.

“Non si possono affrontare questioni così complesse senza parlare la loro lingua madre”, ha dichiarato sempre all’ANSA.

Ha poi sottolineato che anche i bambini avrebbero svolto i test psicologici senza l’inglese.

Su questo punto, la scrittrice ha chiosato: “Siamo alla follia”.