Famiglia nel bosco, tensione in comunità tra Catherine e la tutor per la "bronchite con spasmi" della figlia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da oltre un mese i tre bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” si trovano nella casa famiglia di Vasto, lontano dai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli relativi ai contrasti tra la coppia e gli assistenti sociali, in particolare la richiesta della donna di una seconda visita pediatrica per la figlia, alla quale era stata diagnosticata una seria “bronchite con spasmi”, e il no della tutor.

Famiglia nel bosco, tensione tra mamma e tutor

Nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha confermato l’allontanamento dei tre bimbi della famiglia nel bosco di Palmoli, si parla di una coppia di genitori rigida e scarsamente collaborativa.

Secondo quanto riportato negli atti, la madre, Catherine Birmingham, avrebbe insistito affinché i bambini mantenessero la stessa routine di sempre, in contrasto con le regole della casa famiglia che li ospita.

ANSA Il tribunale per i minorenni dell’Aquila

I contrasti tra la donna e gli assistenti sociali sarebbero emersi anche in relazione alla salute e alla cura dei bimbi.

La richiesta di Catherine Trevallion di una seconda visita pediatrica

All’arrivo alla casa famiglia di Vasto, i tre bambini sono stati sottoposti a una visita completa, durante la quale a una delle due gemelline di sei anni è stata diagnosticata una “bronchite con spasmi” piuttosto seria.

Nel provvedimento del tribunale si parla di questo, del sospetto di una patologia trascurata dai genitori e della contrarietà manifestata dalla madre a trattare e curare la bronchite.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Catherine Birmingham avrebbe chiesto che venisse fatta una seconda visita pediatrica per la bimba, con un professionista di fiducia.

Ricevendo il no da parte della tutor che segue il caso, in quanto una nuova visita sarebbe “superflua”.

Secondo la difesa dei Trevallion invece dietro al diniego ci sarebbe la volontà di non smentire la narrazione della bronchite trascurata.

Nei giorni scorsi il tribunale ha disposto una perizia psichiatrica sui genitori prima di valutare un eventuale rientro dei figli in famiglia, i legali della famiglia hanno deciso di affidarsi come consulente allo psichiatra Tonino Cantelmi.

Il movimento di protesta

Intanto a sostegno della famiglia nel bosco è nato un movimento di protesta pronto a organizzare manifestazioni e altre forme di solidarietà ai Trevallion.

Il movimento non ha ancora un nome ma ha uno slogan: “I figli non sono dello Stato”.

“Il nostro è un movimento d’opinione che si è formato spontaneamente sui social. Siamo tantissimi pronti a dare supporto a questa famiglia”, spiega al Corriere il portavoce, il giornalista toscano Paolo Lunghi.