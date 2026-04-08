Famiglia nel bosco, tensione tra Catherine e gli assistenti sociali nella struttura di Vasto

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La vicenda della famiglia nel bosco continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra le ultime notizie, ci sarebbe un ennesimo caso di tensione tra Catherine Birmingham e gli assistenti sociali della casa famiglia di Vasto, dove si trovano attualmente i tre figli della donna. La madre dei bambini, nell’ultimo incontro, avrebbe aizzato gli ospiti della struttura a ribellarsi agli educatori.

Le tensioni tra Catherine e gli assistenti sociali

Come riporta Il Messaggero, nel corso della prima visita di Catherine ai figli, dopo essere stata allontanata dalla struttura di Vasto, la donna avrebbe detto agli altri ospiti di reagire contro gli educatori.

L’inviata di Uno Mattina ha riportato che, secondo delle indiscrezioni, nell’ultimo incontro con i bambini Catherine sarebbe stata di malumore all’interno della casa famiglia.

ANSA

La giornalista ha spiegato che l’atteggiamento potrebbe essere comprensibile dato che la donna si è trovata davanti ai bambini che non vedeva da venti giorni alla presenza dell’assistente sociale, con cui in passato non ha avuto un buon rapporto, alla tutrice e tutta una serie di altre persone.

“Deve essere stato difficile per lei avere questo incontro senza una cornice di spontaneità“, ha detto l’inviata di Uno Mattina.

A Pasqua e Pasquetta era stato impedito a Catherine di vedere i suoi figli.

La casa messa a disposizione dal comune di Palmoli

Intanto il padre Nathan, a cui è invece stato concesso di far visita ai figli durante le festività pasquali, sta continuando a lavorare per riunire la famiglia.

L’uomo dovrebbe presto presentare il progetto per la ricostruzione della casa nel bosco, nel frattempo ha firmato per accettare l’alloggio gratuito che il Comune di Palmoli ha deciso di concedere in comodato d’uso alla famiglia per 24 mesi.

Nathan avrebbe già ricevuto le chiavi dell’abitazione ma ha specificato che si trasferirà lì solo quando i bambini torneranno a vivere con lui e la moglie.

L’udienza del 21 aprile

Il 21 aprile è stata fissata l’udienza per decidere sul ricongiungimento della famiglia nel bosco.

La famiglia, da oltre un anno, era stata presa in carico dall’assistenza sociale, dopo una segnalazione da parte dell’ospedale teatino in cui i piccoli sono stati curati per una intossicazione.

Da novembre 2025 i tre bambini, due gemelli di sette anni e una bambina di otto anni, sono stati accolti in una casa famiglia di Vasto, con la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia.

La casa di Palmoli è una struttura di 70 metri quadri ristrutturata di recente con pannelli fotovoltaici, riscaldamento elettrico e un’area gioco dedicata ai bimbi.

Pur essendo arredata in modo semplice e avendo ad ora solo l’essenziale, la struttura dispone di tutti i requisiti igienico-sanitari la cui mancanza nel casolare era stata contestata dal tribunale per i minorenni de L’Aquila, divenendo la causa principale dell’allontanamento dei bimbi.