Famiglia nel bosco, Tommaso Cerno all'attacco: "Tornate in Australia, qui perdi i figli se non commetti reati"

Tommaso Cerno, durante la trasmissione 2 di Picche in onda su Rai 2, ha rivolto un appello pubblico a Catherine e Nathan, i genitori dell’ormai nota Famiglia nel bosco. Il giornalista li ha esortati a tornare in Australia insieme ai loro tre figli, criticando aspramente la gestione giudiziaria e burocratica che ha portato all’allontanamento dei minori in Italia, “dove se non commetti i reati” ti portano via i bambini. Secondo il direttore del Giornale, le motivazioni alla base del provvedimento del Tribunale sarebbero sproporzionate rispetto alla realtà dei fatti, tanto da paragonare la loro situazione a una forma di “prigionia”.

Le critiche al sistema scolastico e alla burocrazia italiana

Nella puntata di giovedì 12 marzo, Cerno ha analizzato punto per punto le contestazioni mosse alla coppia, a partire dall’accusa di non garantire un’istruzione adeguata ai bambini.

Il giornalista ha messo a confronto la presunta carenza scolastica dei figli di Catherine e Nathan con il livello culturale di alcuni rappresentanti delle istituzioni, citando la scarsa conoscenza storica rilevata in interviste ai parlamentari, che “non sanno quando è iniziata e finita la seconda guerra mondiale”.

Cerno ha inoltre sottolineato le contraddizioni del sistema dei voti e delle promozioni a scuola: “Quando prendi 5 tuo padre va dal giudice, quello che vi ha tolto i figli, e lui gli alza il voto? O lo promuove quando è stato bocciato perché altrimenti, poverino, potrebbe avere un contraccolpo psicologico?”.

Un altro punto centrale del discorso ha riguardato le condizioni abitative della famiglia. Cerno ha contestato l’accusa di avere una “casa fuori norma” per via delle condizioni del bagno, descrivendo ironicamente l’Italia come un Paese dove la burocrazia rende difficile reperire idraulici, ma eccelle nella produzione di “costituzionali”.

In questo ragionamento tira fuori Crans-Montana: “Andate a vedere cosa vuol dire avere un luogo fuori norma e quali sono i rischi veri, e chi l’ha reso fuori norma: quegli stessi autorevoli giudici, sindaci, burocrati che oggi vi denunciano, vi contestano, vi portano via i figli”.

Il paradosso delle madri detenute e la proposta del volo di Stato

L’attacco più duro di Cerno ha riguardato la disparità di trattamento tra chi commette reati e la coppia australiana.

Il giornalista ha dichiarato che le madri colte in flagranza di reato durante un furto non finirebbero in carcere proprio grazie alla presenza dei figli: Cerno ha testualmente detto che “sono migliaia ogni giorno, in questo Paese, lo dicono le statistiche”, ma non c’è nessuna statistica in realtà che confermi questa tesi.

L’unico dato ufficiale del 2025 è relativo al numero delle madre in carcere insieme ai figli: in Italia, a novembre, erano 28 (alcune in stato di gravidanza), mentre i bambini 26.

Il ragionamento di Cerno comunque fa leva su quello che lui implicitamente definisce un paradosso: “Se i reati li compi davvero, i figli ti salvano dalla prigionia, mentre se non li compi, te li portano via perché sei un genitore cattivo”.

Il riferimento a Crosetto

Cerno ha concluso il suo intervento proponendo soluzioni pratiche per il ritorno della famiglia in Australia: “Il vostro cavallo anziano lo riporteremo noi con uno di quei voli di Stato che usiamo sempre per riportare i delinquenti, per riportare gli italiani che finiscono nei guai in giro per il mondo e ci subiremo anche il solito scontro in Parlamento tra destra e sinistra che non si capisce bene perché stanno litigando”.

E infine: “Andate in Australia, correte liberi con quei canguri: troveremo, se lo Stato non ve lo darà, qualche italiano di buonsenso che farà una colletta per pagare quell’aereo tre volte il suo valore, come ha fatto il ministro Crosetto quando è tornato da Dubai e la guerra era cominciata”.

L’editoriale di Cerno in una tabella: tutte le frecciate

Tema della contestazione Posizione del Tribunale / Assistenti Sociali La critica di Tommaso Cerno Istruzione I figli non ricevono un’istruzione scolastica adeguata Molti parlamentari hanno lacune culturali peggiori Abitazione Casa nel bosco “non a norma” e bagno non idoneo In Italia è più facile trovare un costituzionalista che un idraulico Stile di Vita I genitori compiono un reato di abbandono dei minori nel bosco Se commetti reati veri (furti), i figli ti salvano dal carcere Tutela Minori Allontanamento necessario per “genitorialità fragile” È un “incubo” burocratico: i figli sono stati sequestrati Destino finale Permanenza in strutture di accoglienza italiane Volo di Stato o colletta per riportarli liberi in Australia