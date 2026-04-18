Famiglia nel bosco, tre ore di test psicologici per i bimbi e Cantelmi attacca: "Sistema contro Catherine"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la fase dei test ai genitori, è iniziata la somministrazione dei test psicologici per i bambini della famiglia nel bosco. La psicologa incaricata dal tribunale si è recata nella casa famiglia di Vasto per i test. Questi sono proseguiti per tre ore e sono stati svolti davanti al consulente di parte della famiglia, all’avvocata Solinas e a un interprete. La perizia è servita a valutare le condizioni attuali dei bambini. Secondo Catherine, i piccoli sono “spenti e sofferenti”.

I test psicologici ai bambini

È iniziata una nuova fase dell’istruttoria per il caso della famiglia nel bosco. I bambini, residenti ormai da cinque mesi nella casa famiglia di Vasto, sono stati raggiunti dalla psicologa Valentina Garrapetta per la somministrazione di test psicologici.

Alla presenza dell’avvocata Danila Solinas, di un interprete e di un consulente di parte scelto dalla famiglia, i bambini hanno risposto a diverse domande per circa tre ore. Nel pomeriggio, nella struttura è arrivata anche la Ctu Simona Ceccoli, che ha svolto un incontro conoscitivo di osservazione.

L’obiettivo della valutazione attraverso la psicologa, collaboratrice di Ceccoli e incaricata dal Tribunale per i Minorenni, è di valutare le condizioni attuali dei bambini. In particolare, si vuole analizzare come vivono il contesto di vita quotidiano, il loro sviluppo cognitivo e la sfera psico-affettiva.

Perché è importante la valutazione?

La valutazione sui minori, che risiedono nella casa famiglia di Vasto da cinque mesi, serve a fornire al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e a chi rappresenta la famiglia una base per comprendere quali siano le condizioni dei piccoli al momento.

Più volte nel corso dei mesi sono stati descritti come sotto stress, più aggressivi che in passato e talmente spaventati o a disagio da farsi del male da soli. Tra accuse dei genitori e smentite degli assistenti sociali e dei collaboratori della casa famiglia, è emersa la necessità di una valutazione tecnica.

Questa, come già specificato, serve a capire in che modo vivano il contesto quotidiano, ma anche il loro sviluppo cognitivo dopo mesi in cui hanno affrontato un cambiamento nel loro approccio alla “scuola”. È stata analizzata anche la sfera psico-affettiva e il modo in cui fanno riferimento alle figure adulte. Si tratta di una valutazione che servirà a orientare le future decisioni dell’autorità giudiziaria, chiamata a stabilire qual è la soluzione più adeguata a tutela dell’interesse dei minori. In questo contesto, il diritto dei genitori viene meno, superato dalle necessità e dai bisogni dei più piccoli.

La critica alla perizia

Da una parte c’è la famiglia nel bosco, con mamma Catherine che definisce i figli “spenti e sofferenti”. È una madre preoccupata, supportata però dall’opinione del consulente di parte.

Lo scenario descritto dallo psichiatra Tonino Cantelmi è quello di una perizia svolta in maniera errata secondo i suoi standard. Ha infatti dichiarato: “Esprimo molte perplessità sulla perizia e sulla sua qualità nella componente testologica”.

Ha poi specificato che questi suoi dubbi verranno portati nelle sedi opportune. Ha però voluto registrare lo sconforto della madre e il modo nel quale ora si ritrova a “pagare il prezzo di un’ostilità da parte del sistema. Tutto questo non c’entra nulla con i rilievi fatti dal tribunale nell’ordinanza del prelievo. Continuo a confidare nel buon senso”, ha aggiunto.