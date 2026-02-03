Famiglia nel bosco, ultime notizie dal primo incontro per la perizia all'esasperazione di Catherine

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Resta, ancora, di scottante attualità la situazione della famiglia nel bosco. Le ultime notizie sul possibile ricongiungimento di Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli è di fatto ad un punto di svolta. Sempre più vicino il nuovo possibile alloggio per la famiglia, mentre sono state depositate le perizie chiave per la conclusione di questa vicenda, diventata un caso. Il consulente di parte, Tonino Cantelmi, fa però sapere: “La situazione è diventata urgente, mamma Catherine è esasperata”.

Depositate le perizie

Storie Italiane, nella puntata del 3 febbraio, ha ricordato che sono già stati effettuati i test psicologici che serviranno a costruire la perizia.

Questo studio diventerà determinante per l’eventuale ricongiungimento familiare.

Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco vedono depositate le tre perizie, le tre relazioni richieste dal Tribunale per i minorenni.

Si tratta dell’analisi dell’assistente sociale, della neuropsichiatra infantile e della struttura che ospita i bambini.

Il nodo assistente sociale

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avrebbero chiesto la possibile sostituzione dell’assistente sociale che segue i figli.

Il motivo è dovuto a presunti rapporti ostili tra la famiglia e la professionista incaricata dal Tribunale.

Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, ha spiegato a Storie Italiane che la situazione al momento è bloccata: “A questa richiesta non è stata data ancora alcuna risposta né dall’ente da cui dipende l’assistente sociale né dal Consiglio di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali.

Famiglia nel bosco, segni di trauma per i figli

Nel corso della puntata del 3 febbraio di Storie Italiane, è intervenuto, anche, il consulente della famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi.

Lo psichiatra ha rivelato come sta vivendo, attualmente, il distacco dai figli mamma Catherine.

“Vede i propri figli stare male, a suo giudizio stanno male e hanno tanti sintomi da trauma”, queste le parole dello specialista.

Inoltre, il consulente di parte ha affermato che “depositeranno una relazione” a riguardo.

Come sta mamma Catherine

“Catherine è una donna in questo momento davvero esasperata. In questi giorni sta vivendo un momento ancora più difficile del solito”, ha dichiarato Tonino Cantelmi a Storie Italiane.

Inoltre, il consulente della famiglia nel bosco ha anche parlato del presunto rapporto non idilliaco tra Catherine Birmingham e l’assistente sociale che si sta occupando dei figli.

Per lo psichiatra, in generale, è il professionista che deve sapere come approcciarsi in una situazione così delicata, come quella di una mamma lontana dai propri figli.

“Catherine percepisce come ostile alcuni comportamenti dell’assistente sociale”, ha rivelato durante il suo intervento.

Al momento, si attende una possibile decisione sul cambio di assistente sociale per il caso della famiglia nel bosco.