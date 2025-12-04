Famiglia nel bosco, un altro caso a Caprese Michelangelo vicino Arezzo: quali sono le differenze con Palmoli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non solo Palmoli. Dopo la vicenda della “famiglia nel bosco” in Abruzzo spunta un caso simile di bambini allontanati dalla famiglia in Toscana. A Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, due bambini di 9 e 4 anni sono stati portati via dai carabinieri su disposizione del Tribunale per i minorenni di Firenze. Il motivo formale è l’assenza totale di scolarizzazione. I genitori, papà bolzanino e mamma bielorussa, fanno parte di un gruppo noto come “Noi è, Io Sono”, che rifiuta l’autorità statale e segue diverse teorie complottiste.

La famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo

A Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, c’è un caso simile alla “famiglia del bosco” di Palmoli, di bambini allontanati dai genitori per ordine del Tribunale.

Due bambini di 9 e 4 anni sono stati allontanati dalla loro famiglia il 16 ottobre scorso, prima ancora della vicenda abruzzese. Da quasi 50 giorni vivono in una struttura protetta.

L’allontanamento è stato disposto dal Tribunale dei minori di Firenze ed eseguito dai carabinieri assieme agli assistenti sociali.

L’intervento è stato anche documentato dall’impianto di videosorveglianza della famiglia, che vive in un casolare ristrutturato in località La Creta, un’area isolata del comune aretino.

Allontanati due bambini: il motivo

Come riporta il Corriere Fiorentino, da tempo i servizi sociali seguivano quella famiglia, composto da papà Harald, originario di Bolzano, mamma Nadia, di origine bielorussa, e i due figli di 9 e 4 anni.

Nel decreto di allontanamento del Tribunale dei minori di Firenze si segnalano irregolarità nella procedura di scuola parentale, assenza totale di scolarizzazione e mancata collaborazione con i servizi sociali.

Inoltre i due bambini non erano seguiti da un pediatra o da un medico di famiglia e non avevano mai fatto un vaccino. E avevano poca e nulla possibilità di socializzare con coetanei e adulti estranei al nucleo familiare.

Chi sono i genitori

I genitori fanno parte di un gruppo chiamato “Noi è, io sono“, filiazione italiana del movimento statunitense “One people”, per molti una vera e propria setta.

Un gruppo che rifiuta l’autorità statale, le sue norme e i suoi obblighi, e segue diverse teorie complottiste, dai vaccini alle scie chimiche.

Fino a due anni fa vivevano a Brunico, e secondo quanto emerso si sarebbero trasferiti proprio per evitare un provvedimento giudiziario come quello adottato poi dai giudici fiorentini.

A La Nazione il padre Harald Leo Valentin ha annunciato di aver presentato denuncia ai carabinieri “perché avrebbero dovuto fermare l’assistente sociale”.

L’uomo ha detto di essere “pronto e riconoscere i miei errori, se li ho commessi”, ma anche di considerare “nulla” l’ordinanza del giudice, “essendovi una firma digitale e non in calce”.

Inoltre secondo lui “forse la vera causale è la mia appartenenza a un gruppo che ha il solo torto di portare alla luce le verità nascoste“.

Quali sono le differenze con il caso di Palmoli

Ci sono diverse differenze sostanziali tra il caso di Caprese e il caso di Palmoli.

Mentre in Abruzzo la famiglia viveva in un casa malmessa nel bosco e priva di abitabilità, quella toscana vive isolata ma in un’abitazione ristrutturata e dotata di tutti i confort.

A differenza di Palmoli, i due bambini di Caprese non risultano iscritti a nessuna procedura di istruzione parentale, come ha confermato anche la sindaca Marida Brogialdi.

In paese, ha spiegato, ci sono diverse famiglie, molte straniere, che fanno home schooling, con i bambini che puntualmente fanno gli esami previsti. Ma non la famiglia al centro del caso.

Sono poi diverse le scelte ideologiche alla base dello stile di vita delle due famiglie.

Inoltre da quanto emerso nel caso toscano c’è ben poca collaborazione tra la famiglia e le varie istituzioni coinvolte.