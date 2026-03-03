Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un architetto di Trieste, che ha scelto di restare anonimo, si è offerto di pagare l’affitto dell’abitazione dove risiede, attualmente in affitto, Nathan Trevallion. L’intenzione è quella di permettere alla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli di avere una casa gratis in Italia fino al raggiungimento della maggiore età dei bambini.

Una casa gratis per la famiglia nel bosco

Oggi Nathan Trevallion risiede in affitto nella Casetta di nonna Gemma, poco distante dalla casa nel bosco di Palmoli dove l’uomo abitava con moglie e figli.

I proprietari dell’immobile, Armando e Leonora Carusi, hanno fatto sapere che le spese di affitto sono state coperte dalla Fondazione Pia Miramar Ets.

A farsi carico delle spese di Trevallion, della moglie Catherine Birmingham e dei loro tre figli, sarebbe un architetto di Trieste che ha scelto di non rivelare la propria identità.

Il canone di affitto sarà coperto almeno fino alla fine dell’anno e, riporta il Centro, se necessario fino al compimento dei 18 anni dei bambini.

Affitto coperto per i prossimi 12 anni

Il contratto con il B&B Casetta di nonna Gemma è scaduto a fine febbraio, Trevallion ha chiesto la proroga di un mese, facendosi carico del pagamento a condizioni agevolate.

Il benefattore triestino, che si era già in precedenza interessato al caso, si è dunque messo in contatto con i proprietari del casale.

L’architetto propone di garantire la copertura dell’affitto almeno fino alla fine dell’anno, così da permettere alla famiglia di terminare i lavori di ristrutturazione imposti dalle autorità alla casa nel bosco.

Se dovesse rendersi necessario, il benefattore sarebbe anche disposto a pagare fino alla maggiore età dei bambini, ovvero per i 12 anni successivi.

L’ipotesi di lasciare l’Italia

La generosa offerta dell’architetto potrebbe tuttavia non incontrare i desideri di Trevallion e Birmingham, che hanno recentemente dichiarato di star valutando l’opportunità di lasciare l’Italia e trasferirsi altrove.

Prosegue nel frattempo l’iter giudiziario, a seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale stabilita dai giudici.

Nei giorni scorsi i genitori sono stati sottoposti alla perizia psichiatrica volta a valutarne l’idoneità genitoriale, mentre il 6 e il 7 marzo sono previste le valutazioni sui minori.

Conclusi i colloqui, il consulente avrà sessanta giorni per depositare la propria relazione.