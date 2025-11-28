Famiglia nel bosco, una negoziante di Palmoli descrive i figli allontanati: "Sempre puliti e in ordine"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una negoziante di Palmoli ha parlato dei figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cosiddetta “famiglia nel bosco“, descrivendoli come puliti, in ordine ed educati. La donna avrebbe anche smentito le accuse di scarsa socializzazione dei bambini, pur riconoscendo che la famiglia si sia rifiutata di vivere in paese.

I bambini della “famiglia nel bosco”

Una negoziante di Palmoli ha parlato alla trasmissione di Rai 2 Ore 14, ricordando il periodo in cui Nathan Trevallion e Catherine Birmingham facevano la spesa nel suo negozio insieme ai loro tre figli.

La donna descrive la famiglia come educata e pulita, sia per quanto riguarda i tre bambini, sia per quanto riguarda i genitori, per cui mostra particolare stima.

Durante l’intervista, la commerciante ha dichiarato:

Il Comune aveva dato loro una casa quando abitavano qui. Venivano spesso a prendere la frutta e la verdura e stavano attenti a quello che compravano. Non compravano cibo spazzatura. I bambini erano puliti, bravi ed educati.

La stima per i genitori e il rifiuto del paese

Per un breve periodo Trevallion e Birmingham avevano vissuto, con i loro figli, nel centro abitato di Palmoli, prima di tornare nella loro abitazione in campagna.

Secondo la commerciante intervistata dalla Rai, la coppia non ha però retto a lungo i rumori e la vita del piccolo paese e ha preferito andarsene:

Lei secondo me è bravissima, e anche il marito. Sono due persone educate ma non accettavano la vita del paese e se ne sono andati. Sono tornati nella loro campagna.

La questione della socializzazione

L’intervistatore ha poi posto alla commerciante una domanda esplicitamente sul problema della socializzazione. I servizi sociali hanno infatti accusato la coppia di non lasciare che i figli incontrassero altri bambini.

La donna ha smentito questa versione, dichiarando che sia quando abitavano in Paese, sia quando sono tornati in campagna, i figli di Trevallion e Birmingham avrebbero sempre giocato e interagito con altri bambini:

Vicino a dove abitano loro ci sono altre famiglie con dei bambini. Giocavano anche con i nipoti di uno dei loro vicini. Non è vero che erano isolati. Andavano a Vasto e a San Salvo.