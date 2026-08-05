Famiglia nel bosco, uno dei bambini sarebbe vittima di autolesionismo, "si morde le mani e si procura ferite"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Cresce la preoccupazione per i tre figli della famiglia Trevallion, la cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli: uno dei bambini avrebbe atteggiamenti di autolesionismo, mordendosi le mani e procurandosi ferite: non è la prima segnalazione di condotte simili. Attesa la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul ricongiungimento con i genitori, ma resta il rischio di un Ferragosto da separati.

Famiglia nel bosco, apprensione per uno dei bambini

Si aggraverebbe il quadro emotivo dei tre figli della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, la coppia composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, mentre resta in sospeso la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul loro ricongiungimento con i genitori.

Secondo quanto trapelato da fonti vicine al nucleo familiare, uno dei tre fratellini ospitati nella casa famiglia di Vasto avrebbe messo in atto ripetuti gesti di autolesionismo, mordendosi le mani fino a procurarsi delle vere e proprie ferite.

ANSA

Autolesionismo già a gennaio

Gli episodi, se fossero confermati, non sarebbero una novità. Già a inizio gennaio 2026 lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della famiglia, aveva riferito (dopo un incontro con i genitori) che i bambini manifestavano “rabbia, delusione e dolore con grida e piccoli atti autolesionistici”.

L’esperto aveva ridimensionato la questione, parlando di “nulla di impressionante” ma di gesti “inquietanti per i genitori”.

Pochi mesi dopo, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano era intervenuto sulla vicenda, sostenendo che i bambini, un tempo privi di “turbe di alcun tipo”, avrebbero iniziato a manifestare gesti autolesivi tali da richiedere “l’assistenza continua dello psicologo.

I tre fratelli si trovano lontani dai genitori dallo scorso novembre, quando il tribunale abruzzese dispose la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia dopo la segnalazione dei servizi sociali seguita a un episodio di intossicazione alimentare.

L’attesa della decisione del tribunale

Con l’avvicinarsi di Ferragosto cresce il timore di un’ulteriore separazione prolungata. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia, Michela Vittoria Brambilla, che ha sollecitato una pronuncia rapida: “È scaduto anche il termine per la presentazione di memorie. Manca solo la decisione del tribunale”.

L’iter istruttorio risulta concluso dopo l’audizione protetta dei minori e il deposito, il 25 giugno, dell’istanza di ricongiungimento presentata dall’avvocato Simone Pillon, difensore della famiglia, che secondo quanto riferito conterrebbe elementi giudicati favorevoli al rientro dei bambini a Palmoli.

Il collegio giudicante dell’Aquila deve ora esaminare gli atti depositati prima di esprimersi definitivamente.