Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in lacrime durante la consulenza tecnica: "Voglio tornare a casa"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

“Voglio tornare a casa“: avrebbe detto così uno dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion nel corso della Ctu sui bambini della famiglia del bosco. Una richiesta tanto commovente quanto semplice che sarebbe stata fatta alla consulente del tribunale dei minorenni dell’Aquila Simona Ceccoli. A raccontare la scena è stato lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito incaricato dai legali della coppia anglo-australiana.

Le perizie sui bimbi della famiglia nel bosco

L’episodio ha coinvolto la dottoressa Martina Aiello, la psicoterapeuta che affianca il collega durante le perizie psicologiche sui tre bambini, durante un incontro informale in una delle fasi della consulenza tecnica d’ufficio.

Omettendo chi dei tre figli dei Trevallion abbia espresso quel desiderio, il professor Cantelmi ha voluto raccontare all’Ansa il momento, descritto come “straziante, intenso e commovente”, che dimostrerebbe “quanto i bimbi non siano mai stati davvero ascoltati“.

ANSA

La richiesta del bambino

Lo psicoterapeuta ha riportato come la collega Martina Aiello gli abbia detto che “uno dei tre bimbi aveva momenti in cui mi guardava e si riempivano gli occhi di lacrime”.

La dottoressa ha poi raccontato di essersi avvicinata al bambino, chiedendogli cosa volesse dire alla mamma Catherine, che dal 6 marzo è stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto che ospita i figli per atteggiamenti ritenuti ostili contro gli assistenti sociali.

“Voglio tornare a casa” è stata la richiesta del piccolo.

La Ctu

A quel punto la dottoressa Aiello avrebbe detto al bimbo di ripetere la frase anche alla consulente del tribunale dei minori Simona Ceccoli: “È stato veramente un momento intenso. Ho detto: ‘si risolverà tutto’ e mi ha sorriso mentre mi allontanavo per uscire” avrebbe raccontato a Cantelmi.

Lo psicoterapeuta ha affermato di aver voluto riportare “il grido, solo sussurrato, ma intensissimo, di dolore dei bimbi” anche per sottolineare la disponibilità da parte della consulente ad ascoltare i bimbi e la positività di questo incontro.

“Non ho risparmiato critiche ad alcuni aspetti della perizia, ma ora sento il dovere di sottolineare la sensibilità della Ctu” ha dichiarato ancora all’Ansa.