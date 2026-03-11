Famiglia nel bosco, Valeria Benatti difende gli assistenti sociali: "Non sono ladri di bambini"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Col passare dei giorni le attenzioni sul caso della famiglia del bosco si spostano sulla figura del padre. È stato lui, Nathan Trevallion, ha rivolgere un appello affinché non si organizzino più “presidi o proteste”, pur apprezzando la solidarietà mostrata nei loro confronti da molte persone. L’attenzione mediatica, però, forse non giova alla loro causa né aumenta le speranze di potersi ricongiungere ai bambini, soprattutto dopo la decisione di allontanare la madre. Catherine Birmingham, quindi, è tornata nella casa nel bosco, e saluta i figli dal tablet durante le videochiamate concesse, mentre il padre è andato a trovarli nella struttura di Vasto (in provincia di Chieti) accompagnato dalla nonna materna, giunta dall’Australia. Ma quanto si può essere sereni lontani dai genitori? L’intervista a Valeria Benatti, giornalista e autrice di Da oggi voglio essere felice, un libro dedicato alla storia di Nino, incontrato presso il CAF, il Centro Aiuto Famiglia di Milano, e ospite di una casa-famiglia dove Benatti ha prestato servizio come volontaria.

Ogni storia è a sé, naturalmente, ma quella dei bambini che si trovano nella casa-famiglia di Vasto fa pensare ai molti altri minori in condizioni analoghe, seppure per motivi differenti. Lei ha conosciuto molti piccoli ospiti di una casa-famiglia simile. Che idea si è fatta?

“La premessa è proprio che di bambini in condizioni analoghe a quelle del caso di cronaca ce ne sono molti. Ma va anche ricordato che gli assistenti sociali non si divertono a portare via i bambini alle famiglie: sarebbe un presupposto sbagliato. Loro e tutti gli operatori in questo ambito lavorano esclusivamente per il benessere dei minori e perché possano restare in famiglia. Anche quando arrivano in casa-famiglia, l’obiettivo è duplice: aiutare i genitori a farsi carico dei figli perché tornino in famiglia. Sembra, invece, che gli operatori siano ladri di bambini”.

In certi casi, però, è fondamentale la separazione tra i genitori e figli…

“Il motivo è chiaro: ai bambini vanno garantiti istruzione, assistenza sanitaria, una normale socializzazione, condizioni igieniche e abitative adeguate. È giusto, quindi, che si intervenga quando i diritti dei bambini non sono tutelati. un allontanamento, quindi, ha questo scopo, insieme all’aiuto ai genitori affinché siano in grado di garantire questi stessi diritti ai figli. Perché, come dice Khalil Gibran (poeta, scrittore, pittore, NdR), ‘I figli non sono figli tuoi, ma del mondo’: significa che, mettendoli al mondo, si hanno delle responsabilità nei loro confronti. Se un adulto decide di non curarsi o vivere da analfabeta, è una sua scelta, ma i figli hanno sempre diritto all’istruzione, a essere curati, ecc.”.

Quanto può essere importante per il benessere di un bambino un allontanamento, seppure doloroso, dalla famiglia d’origine?

“È importante per il loro benessere. Vorrei ricordare che i bambini, anche quelli che hanno subito violenze, restano molto legati alle famiglie di origine. Io seguivo al CAF bambini molto piccoli, dai 2 anni in su, e sono rimasta colpita nel vedere che alcuni di loro custodivano la foto della mamma sui loro comodini, con grande cura nonostante avessero vissuto abusi: questo dimostra che il legame rimane indissolubile, è fatto di amore, affetto e attaccamento, anche quando i genitori commettono errori gravi. Finché i figli sono piccoli e non hanno ancora una capacità di giudizio o di distacco, dipendono da madre e padre, hanno bisogno del loro affetto e si tengono stretto quel poco che hanno avuto”.

Quindi non si mette in pericolo il legame tra figli e genitori, anche nei casi di allontanamento?

“No, infatti. Non si mette in discussione l’amore tra genitori e figli, casomai è in dubbio il benessere dei bambini, che deve rispettare dei minimi standard minimi, peraltro stabiliti dalla legge. Non si tratta di ‘inventare’ nulla o di agire a sproposito: chiunque prende decisioni sui minori ha come fine ultimo è sempre che i bambini stiano in famiglia il più possibile o che vi tornino il prima possibile”.

È possibile, secondo la sua esperienza frutto di una frequentazione dei giovani ospiti del CAF, tornare a sperare in una vita serena per un minore?

“La casa-famiglia può essere una esperienza anche molto bella per un minore, ma va fatta una precisazione: è chiaro che il distacco è sempre molto doloroso. I bambini amano le abitudini, che li rassicurano anche quando sono malsane, quindi passare da un mondo fatto di alcune consuetudini – magari anche scorrette – ad altre, li costringe a rimettere in discussione tutto, come se scoprissero un mondo nuovo. Questo, però, spesso è anche molto affascinante per loro: se non avevano orari, mangiavano ogni tanto, non andavano a scuola o non avevano altri amici, nel momento in cui trovano un mondo pulito, disponibile ad ascoltarli o con altri bambini, ne sono meravigliati e ne escono arricchiti. Capiscono che si può vivere anche in una situazione confortevole, con più sicurezza. Sperimentano di poter sapere cosa accade oggi e cosa gli accadrà domani, senza più dover vivere nell’incertezza e quindi nell’ansia, perché la casa-famiglia dà loro routine, per esempio. I bambini hanno bisogno anche di essere contenuti: quindi amati, ma accompagnati sempre da certezze”.

Si discute molto, riguardo al caso della famiglia del bosco, del rapporto tra genitori e figli, se questi ultimi siano “della famiglia” o se, in certi casi, lo Stato non abbia il diritto e dovere di intervenire. In che casi, secondo quanto ha potuto conoscere, è stato un bene?

“Io ho visto molti bambini che arrivavano in condizioni drammatiche. Ciò che mi colpiva era il loro stupore, per esempio, nel vedere un lavandino che funzionava o vestiti puliti preparati per loro. Questo è angosciante, specie se si pensa che non erano abituati neppure ad avere un rapporto sereno o dolce con un adulto, seppure con regole chiare. Spesso i minori sono allontanati da genitori che hanno problemi di alcol o droga, quindi possono essere imprevedibili nei loro momenti di up e down, oppure sono totalmente incapaci di dare amore, perché a loro volta non ne hanno ricevuto. I figli, quindi, vivono nella totale precarietà”.

È possibile che un bambino o una bambina che si stato allontanato temporaneamente possa tornare non solo in famiglia o con uno dei genitori, ma soprattutto che possa avere un buono rapporto con i genitori?

“Certamente. Va tenuto presente che anche i genitori vanno aiutati. Alcuni non sono disposti a collaborare e a rimettersi in discussione, quindi non sempre ce la fanno: a volte ostacolano il cammino verso la serenità loro e dei figli, ai quali tolgono una grande opportunità. Ma nel momento in cui accettano un percorso di presa in carico, accettando le proprie responsabilità genitoriali, possono tornare ad avere un rapporto sano e sereno coi figli”.