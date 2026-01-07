Famiglia nel bosco verso la perizia psichiatrica, Nathan e Catherine preoccupati: i figli non stanno bene

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si riaccendono i riflettori sul caso della famiglia nel bosco, per cui si avvicina la data del via alla perizia psichiatrica che determinerà se Nathan e Catherine sono idonei a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale dei figli: i due genitori sarebbero “preoccupati” e i tre minori avrebbero manifestato uno stato di malessere, con “piccoli gesti di autolesionismo”.

La perizia psichiatrica sui genitori della famiglia nel bosco

Nel caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” c’è una data segnata in rosso sul calendario: è quella del 23 gennaio, giorno in cui prenderà il via la perizia della consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham per valutare se in futuro i due saranno idonei a incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale dei loro tre bambini.

Entro quattro mesi la consulente dovrà valutare i comportamenti di Nathan e Catherine, anche alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare con l’affido temporaneo dei tre figli nella casa-famiglia in una comunità protetta a Vasto.

ANSA

La casa nel bosco di Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham a cui il 24 novembre scorso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale dei tre figli minori.

Famiglia nel bosco: perché Nathan e Catherine sono “preoccupati”

Stando a quanto riferito dalla trasmissione Mediaset Mattino Cinque, Catherine Birmingham starebbe vivendo un “momento di forte stress” e sia lei che Nathan sarebbero “preoccupati” per la salute psicologica dei bambini, a cui, al momento della separazione, era stato raccontato che sarebbero stati lontani per una breve vacanza. Così, però, non è stato.

Catherine starebbe attraversando un “momento complicato” dovuto alla nuova condizione di vita della sua famiglia: Nathan può vedere i figli solo per 2 ore a settimana sotto vigilanza, mentre lei e i bambini possono avvicinarsi esclusivamente a colazione, a pranzo e a cena.

Come stanno i figli della famiglia nel bosco

Anche i tre bambini della famiglia nel bosco starebbero attraversando un momento di difficoltà.

Secondo quanto riportato da Mattino Cinque, i bimbi manifesterebbero uno “stato di malessere“, con “piccoli gesti di autolesionismo“, “grida” e “reazioni d’intemperanza“.