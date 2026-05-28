Famiglia nel bosco, Vespa sbotta a Porta a Porta su Nathan e Catherine: "Possono educare figli come vogliono"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simone Pillon, ex senatore e nuovo avvocato della famiglia nel bosco, è intervenuto alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Il legale ha ammesso: “Nathan e Catherine hanno preso scelte che non condivido, ma non me la sento di giudicarli”. Il conduttore ha dichiarato: “I genitori hanno il diritto di educare i figli come vogliono”.

Simone Pillon e le bugie sulla famiglia nel bosco

Ospite in collegamento nella trasmissione condotta da Bruno Vespa nella serata di mercoledì 27 maggio, l’avvocato Pillon ha dichiarato: “Su questa storia sono state dette tante bugie. Chi non ha visto gli atti crede a tante storie che non sono vere”.

Il legale che assiste la famiglia nel bosco ha spiegato: “I bambini erano perfettamente puliti e profumati, io ho avuto modo di accertare personalmente che la casa avesse condizioni igieniche sopra la media. Da nessuna parte, negli atti, si fa riferimento a un presunto pericolo per l’igiene dei bambini”.

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Ancora Pillon: “La questione è legata a due aspetti: uno è quello dell’educazione scolastica, che si dice non sia sufficiente, e l’altro è quello della socializzazione“.

L’avvocato ha poi aggiunto: “Si è voluto calcare la mano sull’insegnamento domestico, che rientra nei diritti dei genitori, che hanno il sacrosanto diritto di scegliere l’educazione parentale. Forse ci sono state delle leggerezze da parte dei genitori sul non seguire le linee guida, ma ciò non significa che bisogna togliergli i figli”.

“Il rimedio è stato molto peggio del problema” ha dichiarato Pillon.

Pillon: “Io non condivido le scelte di Nathan e Catherine”

In un altro passaggio del suo intervento in tv, l’avvocato Simone Pillon ha ammesso: “Nathan e Catherine mi hanno insegnato a essere molto non giudicante verso le scelte degli altri. Loro hanno preso scelte che io non condivido, che io non prenderei per i miei figli. Eppure, hanno preso quelle scelte con consapevole attenzione e, siccome la nostra norma prevede questa possibilità, io non me la sento di giudicarli“.

Il legale ha dichiarato ancora: “Nessuno dovrebbe sostituirsi ai genitori degli altri. Se non sono i genitori a scegliere i principi in base a cui educare i propri figli, chi deve essere a farlo? Si torna ai balilla, alla gioventù leninista, alla gioventù hitleriana se è lo Stato a decidere i principi da inculcare ai figli”.

Lo sfogo di Bruno Vespa sulla famiglia nel bosco

La scrittrice Antonella Boralevi, anche lei ospite di Porta a Porta, ha commentato così le parole di Pillon: “Lei ha fatto un’operazione veramente retorica e piuttosto poco gradevole. Non stiamo parlando dei principi dell’educazione, ma dei diritti fondamentali di questi bambini non rispettati con l’educazione e lo stile di vita imposto dai genitori”.

Bruno Vespa, a quel punto, è intervenuto in prima persona: “Ma scusa, i genitori hanno il diritto di educare i figli come vogliono. L’educazione privata è legittima, poi uno può essere d’accordo o no. Gli vuoi lasciare il diritto di scegliere?”.

La replica di Boralevi: “Sì, ma devi insegnargli a leggere, a scrivere, a parlare, a lavarsi, gli devi dare la luce, il riscaldamento, un bagno…”.

“Va bene, va bene così”, ha chiosato il conduttore.

Le parole di Pillon sulla ultime novità sulla famiglia nel bosco

In un altro passaggio del suo intervento, l’avvocato Pillon ha fornito un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti la famiglia nel bosco: “Abbiamo presentato due giorni fa la richiesta di permesso per costruire una casa molto carina, che tiene molto all’aspetto green. Ci è stato promesso un tempo breve di approvazione e poi inizieranno subito i lavori. Nel frattempo, la famiglia si è già trasferita nella casa messa a disposizione dal Comune. L’aspetto abitativo è stato risolto”.

Ancora Pillon: “Inoltre i genitori si sono messi coraggiosamente a disposizione e in gioco con un percorso di sostegno alla genitorialità. Oggi c’è stato il primo incontro”.

Le parole della madre della famiglia nel bosco a Cinque Minuti

Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, è stata ospite della puntata di mercoledì 27 maggio di Cinque minuti, trasmissione sempre condotta da Bruno Vespa.

Tra le varie dichiarazioni, spicca quella sul futuro: “Sicuramente resteremo in Italia, ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto, quindi una vita in armonia, in felicità e nell’amore tutti insieme”.