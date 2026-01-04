Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Qualcosa si muove per la famiglia nel bosco: il consulente tecnico nominato dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha stabilito l’avvio delle visite psicodiagnostiche che coinvolgeranno i membri della famiglia Birmingham-Trevallion. Il primo incontro è fissato per venerdì 23 gennaio 2026. Si tratta della prima tappa di un percorso che potrebbe portare a una svolta nella sorte dei tre bambini.

Famiglia nel bosco verso le visite psicodiagnostiche

Alla prima visita saranno presenti papà Nathan, mamma Catherine, i tre figli e Tonino Cantelmi, il medico indicato dalla famiglia anglo-australiana.

Solo dopo questo primo accertamento il consulente valuterà se sia necessario convocare ulteriori incontri, che dovranno comunque svolgersi entro tempi prestabiliti.

La casa nel bosco della famiglia Birmingham-Trevallion

Il consulente ha 120 giorni di tempo per redigere una relazione tecnica da consegnare ai giudici del Tribunale dei minori. Solo dopo aver esaminato quel documento i magistrati decideranno se riaffidare o meno i bambini ai genitori.

La strategia degli avvocati

Gli avvocati della famiglia stanno lavorando a una strategia per cercare di velocizzare i tempi, con l’obiettivo di farsi trovare pronti nel momento in cui il tribunale sarà chiamato a prendere una nuova decisione.

La ristrutturazione della casa nel bosco

E si ragiona in parallelo anche su un progetto concreto per il futuro abitativo della famiglia. In questi giorni, infatti, Nathan ha mostrato a un geometra la vecchia casa nel bosco, il rudere da cui tutto ha avuto origine. I lavori potrebbero partire a metà mese. L’idea è quella di arrivare all’incontro con la giustizia preparati anche sul fronte abitativo.

Sempre in preparazione alla prima visita psicodiagnostica, è previsto anche un incontro tra Nathan, Catherine e Cantelmi. Si tratterà di un confronto preliminare, consigliato dagli avvocati della famiglia per preparare all’appuntamento con il consulente del tribunale. A questo incontro non parteciperanno i bambini, proprio per evitare loro ulteriore stress.

Per la famiglia nel bosco, già martellata dall’attenzione dei media, gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili: anche durante il Capodanno, come avvenuto per Natale, Nathan ha potuto trascorrere con i figli solo poche ore, sotto la vigilanza degli operatori della casa famiglia di Vasto, dove vivono i tre bambini. Nella stessa struttura, ma in un’area separata, alloggia anche la madre Catherine.