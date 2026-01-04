NOTIZIE
Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere

Gli avvocati della famiglia nel bosco lavorano per accelerare i tempi. Intanto Nathan ha preso contatto con un geometra per sistemare la vecchia casa

Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

Giornalista professionista dal 2006.

Qualcosa si muove per la famiglia nel bosco: il consulente tecnico nominato dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha stabilito l’avvio delle visite psicodiagnostiche che coinvolgeranno i membri della famiglia Birmingham-Trevallion. Il primo incontro è fissato per venerdì 23 gennaio 2026. Si tratta della prima tappa di un percorso che potrebbe portare a una svolta nella sorte dei tre bambini.

Famiglia nel bosco verso le visite psicodiagnostiche

Alla prima visita saranno presenti papà Nathan, mamma Catherine, i tre figli e Tonino Cantelmi, il medico indicato dalla famiglia anglo-australiana.

Solo dopo questo primo accertamento il consulente valuterà se sia necessario convocare ulteriori incontri, che dovranno comunque svolgersi entro tempi prestabiliti.

Famiglia nel bosco periziaANSA

La casa nel bosco della famiglia Birmingham-Trevallion

Il consulente ha 120 giorni di tempo per redigere una relazione tecnica da consegnare ai giudici del Tribunale dei minori. Solo dopo aver esaminato quel documento i magistrati decideranno se riaffidare o meno i bambini ai genitori.

La strategia degli avvocati

Gli avvocati della famiglia stanno lavorando a una strategia per cercare di velocizzare i tempi, con l’obiettivo di farsi trovare pronti nel momento in cui il tribunale sarà chiamato a prendere una nuova decisione.

La ristrutturazione della casa nel bosco

E si ragiona in parallelo anche su un progetto concreto per il futuro abitativo della famiglia. In questi giorni, infatti, Nathan ha mostrato a un geometra la vecchia casa nel bosco, il rudere da cui tutto ha avuto origine. I lavori potrebbero partire a metà mese. L’idea è quella di arrivare all’incontro con la giustizia preparati anche sul fronte abitativo.

Sempre in preparazione alla prima visita psicodiagnostica, è previsto anche un incontro tra Nathan, Catherine e Cantelmi. Si tratterà di un confronto preliminare, consigliato dagli avvocati della famiglia per preparare all’appuntamento con il consulente del tribunale. A questo incontro non parteciperanno i bambini, proprio per evitare loro ulteriore stress.

Per la famiglia nel bosco, già martellata dall’attenzione dei media, gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili: anche durante il Capodanno, come avvenuto per Natale, Nathan ha potuto trascorrere con i figli solo poche ore, sotto la vigilanza degli operatori della casa famiglia di Vasto, dove vivono i tre bambini. Nella stessa struttura, ma in un’area separata, alloggia anche la madre Catherine.

Famiglia nel bosco perizia ANSA

