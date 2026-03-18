Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché "non tranquillizza i bambini": le accuse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si placano le polemiche attorno al caso della famiglia nel bosco: dopo essere stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove vivono i suoi tre bambini, per Catherine Birmingham ora sarebbero a rischio anche le videochiamate con i bimbi. Stando a una relazione stilata dai vertici della comunità, le telefonate avrebbero un effetto negativo sui minori e, per questo, potrebbero essere abolite. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni ha commentato indignata gli ultimi sviluppi.

L’allontanamento di Catherine dalla casa famiglia e le videochiamate

Venerdì 6 marzo il Tribunale dell’Aquila ha disposto l’allontanamento della madre della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto dove viveva assieme ai 3 figli.

L’accusa, nei suoi confronti, è stata la seguente: “La persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”.

ANSA

Da quel momento, Catherine ha potuto parlare con i loro figli grazie alle videochiamate. Anche questo contatto indiretto, però, sarebbe ora a rischio.

Perché le videochiamate tra Catherine e i figli sono a rischio

A ipotizzare la possibile abolizione delle videochiamate tra Catherine Birmingham e i figli è una breve relazione dei vertici della comunità.

Come riportato dal Corriere della Sera, la psicologa della casa famiglia ha dichiarato che i bimbi “si stanno adeguatamente adattando alla nuova situazione per l’assenza della madre, affermando le loro risorse psichiche e le capacità di base” e “le stanno attualmente sperimentando liberamente con gli altri minori e con l’intera équipe educativa”.

La stessa psicologa ha però sottolineato che sarebbero emerse “criticità durante le videochiamate e/o telefonate con la figura materna che richiedono una sorveglianza e un successivo lavoro contenitivo e rassicurante, anche con la presenza e l’aiuto della figura paterna”.

Stando al parere degli assistenti della casa famiglia di Vasto le videochiamate della madre avrebbero effetti negativi sui figli: “Si è continuato a evidenziare un approccio della madre che non tranquillizza i bambini, pone loro tante domande, se si sentono al sicuro con noi, se si stanno prendendo cura del loro corpo con la giusta alimentazione, se stanno dormendo e mangiando”.

Nella relazione si legge ancora: “Solo la più grande ha risposto in maniera affermativa, mentre i gemelli hanno negato tutto, mentendo”.

Lo sfogo della Garante per l’Infanzia Marina Terragni

La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni ha commentato gli ultimi sviluppi sul caso della famiglia nel bosco sui social.

“Sempre peggio“, ha scritto.

In un altro commento, Marina Terragni ha aggiunto: “Certo che se i bambini vedono la mamma per telefono e non possono toccarla, abbracciarla, annusarla per forza di cose si agitano. Si chiama legame madre-figlio“.