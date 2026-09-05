Famiglia Pavarotti contro Roberto Vannacci per il video con la voce del tenore: "Mai autorizzato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La famiglia di Luciano Pavarotti ha preso le distanze dal video pubblicato sui social da Roberto Vannacci, nel quale la voce del tenore è stata riprodotta con l’intelligenza artificiale. In una nota i familiari hanno chiarito di non avere mai concesso alcuna autorizzazione all’uso della voce, del nome o dell’identità dell’artista. Il filmato resta online sul profilo dell’ex generale.

La nota della famiglia Pavarotti contro il video

Come riporta Open, i familiari hanno diffuso una nota per chiarire la propria posizione dopo la comparsa del contenuto in rete.

Nel testo si legge che non è mai stato dato alcun consenso all’utilizzo della voce del cantante lirico, né del suo nome o della sua immagine.

I familiari si dissociano inoltre fermamente da qualsiasi associazione della figura del tenore a messaggi o iniziative di carattere politico.

Scomparso nel 2007, l’artista modenese resta una delle voci più riconoscibili al mondo e la sua eredità è gestita dagli eredi attraverso una fondazione.

Il video pubblicato da Roberto Vannacci

Il filmato è stato realizzato interamente con strumenti di intelligenza artificiale generativa e pubblicato sul profilo Instagram dell’europarlamentare.

Nella scena il leader di Futuro Nazionale compare al centro dell’inquadratura con numerose pistole puntate contro di lui, mentre in sottofondo scorre la voce del tenore sulle note di “Nessun dorma“, dalla Turandot di Giacomo Puccini.

La sequenza si chiude con Vannacci che guarda in camera e ripete il proprio motto, “Me ne frego”.

Nella didascalia ha elencato gli epiteti che gli sono stati rivolti dai critici, concludendo che secondo lui la strada intrapresa è quella giusta.

Il nodo dell’uso dell’IA e delle voci dei defunti

L’impiego di strumenti generativi per replicare la voce di persone scomparse è un tema di grande attualità.

Nell’ordinamento italiano il diritto all’immagine e alla voce non si estingue con la morte, perché la tutela passa ai congiunti, che possono opporsi agli utilizzi non autorizzati.

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, entrato in vigore nel 2024, impone inoltre obblighi di trasparenza per i contenuti generati o manipolati artificialmente.

Casi analoghi hanno già coinvolto altri artisti, con eredi e case discografiche intervenuti per bloccare la circolazione di brani e voci ricostruite dagli algoritmi.