Famiglia sterminata a Roma, coinquilino del killer di Casalotti svela: "Era sempre con la moglie di Kamal"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Parla il coinquilino del killer che ha sterminato la famiglia a Casalotti, nella periferia ovest di Roma. Racconta di aver iniziato a convivere con l’uomo circa sei mesi prima degli eventi. Nella comunità bengalese di Roma si diceva che fosse fidanzato con la moglie di Kamal, ma non c’erano prove. Solo il vederli spesso insieme. Il ventottenne Ali Ahamad ha raccontato che da almeno tre giorni non vedeva Shahadat. “Non ci volevo credere”, ha detto.

Il racconto del coinquilino del killer

Ali Ahamad, un fruttivendolo di 28 anni, abitava da circa sei mesi con Shahadat Hossain. L’uomo è ricercato dalla polizia per il triplice omicidio della famiglia nella periferia romana. Racconta che in apparenza sembrava una persona tranquilla e che il gesto gli suona del tutto inaspettato. Quando il suo datore di lavoro gli ha raccontato cosa era accaduto, ha detto: “Non ci volevo credere”.

Racconta che da tempo nella comunità bengalese di Roma si diceva che Shahadat fosse fidanzato con la moglie di Kamal. “Non ho le prove, ma li vedevo sempre insieme”, aggiunge.

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I due uomini non si conoscevano molto. Abitavano insieme da circa sei mesi ed era stato proprio Kamal ad aiutarlo a trovare casa. “Aveva chiamato il mio capo dicendogli che un suo amico aveva bisogno di un posto letto. Così è venuto da noi”, ha spiegato.

Il rapporto con la moglie di Kamal

Nell’intervista a Repubblica, il giovane fruttivendolo si sofferma su quella diceria “senza prove” che serpeggiava nella comunità bengalese romana.

“Tutti nella nostra comunità dicevano che erano fidanzati“, racconta. Qualcuno, sempre secondo queste dicerie, sosteneva che fossero fidanzati già in Bangladesh. Anche il fruttivendolo conferma di averli visti spesso insieme.

“Passeggiavano l’uno accanto all’altra. Lui l’accompagnava a fare la spesa e poi li rivedevo camminare insieme verso casa”, sottolinea. Un altro fatto che il fruttivendolo definisce strano è di averli visti tre giorni prima dell’omicidio a cena insieme in un ristorante indiano. “Era insieme a Kamal, a sua moglie e ai figli”, dice.

Chi è il killer?

Dal racconto del suo coinquilino, si apprende che Shahadat Hossain era sposato. Moglie e figli si troverebbero in Inghilterra.

Era venuto in Italia per lavorare, aveva lavorato per un periodo in un supermercato e poi era rimasto qualche settimana da disoccupato.

Continua la ricerca del 43enne bengalese che, secondo Kamal Uddin, era diventata una presenza ingombrante e pericolosa per la sua famiglia. Aveva chiesto alla comunità di fare qualcosa per convincerlo a lasciare in pace la sua famiglia.

Secondo la polizia, l’uomo potrebbe non aver lasciato il Lazio. Le ricerche proseguono anche con l’ausilio di droni.