Famiglia sterminata a Roma, continua la caccia al presunto killer Shahadat Hossain: "Uomo cattivo e violento"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le ricerche di Shahadat Hossain, ritenuto l’autore della strage compiuta venerdì sera a Roma, in via Montiglio, nel quartiere Casalotti, dove è stata sterminata una famiglia nel suo appartamento. A perdere la vita sono stati padre, madre e figlia di 8 anni. Unico sopravvissuto il figlio maggiore della coppia, che è stato ferito gravemente.

Famiglia sterminata a Roma, il punto sulle ricerche di Shahadat Hossain

Come riferisce RaiNews, gli investigatori stanno analizzando approfonditamente la rete di contatti di Hossain, oltre a eseguire indagini sui luoghi che era solito frequentare.

In città sono stati organizzati posti di blocco. Gli agenti hanno ben presente la foto segnaletica dell’uomo ricercato, 43enne originario del Bangladesh. Controlli mirati nelle stazioni ferroviarie, nei terminal di autobus diretti verso l’estero, negli aeroporti e alle frontiere.

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Si cerca anche in luoghi isolati di campagna nella periferia romana. L’ultima cella agganciata dal suo cellulare risalirebbe alla notte tra venerdì e sabato, non lontana dal luogo della strage.

Al momento si battono tutte le piste e non si esclude nemmeno quella del gesto estremo. Le ricerche sono estese anche all’estero, in particolare nel Regno Unito, dove l’uomo ha moglie e figli.

Un’altra pista conduce all’ipotesi dell’omicidio maturato in un contesto di violenza di genere. Secondo una ricostruzione, il killer avrebbe rivolto diverse avances alla donna uccisa nella strage.

La diffusione della foto e le segnalazioni

Nelle scorse ore la polizia ha diffuso agli organi di stampa la foto del presunto killer e le sue generalità. Alle forze dell’ordine sono giunte una settantina di segnalazioni che ora sono al vaglio.

Foto e generalità sono state anche pubblicate sul canale WhatsApp della Polizia: “Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore – recita la nota – deve contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.

Chi è Shahadat Hossain e il post sui social prima della strage

“Un uomo non muore da solo. Dovresti morire con i tuoi cari. Così nessuno deve soffrire per nessuno”, aveva scritto sui social Hossain prima del triplice omicidio.

Il 43enne era un richiedente asilo che proprio il giorno della strage aveva ottenuto dalla Questura di Frosinone il riconoscimento dello status di rifugiato politico e il conseguente permesso di soggiorno.

“Hossain Shahadat lo conoscevo di vista. Quando ho visto la sua foto pubblicata sono sobbalzato. Quell’uomo frequentava la pasticceria cornetteria in via Borgo Ticino a Casalotti. Sono sicuro di averlo visto lì più di una volta con altri suoi connazionali. Sembrava un tipo molto tranquillo”. Lo ha dichiarato un residente della zona.

“È un uomo cattivo e anche violento con le donne”, ha invece dichiarato un suo ex collega del quartiere, come riportato dal Corriere della Sera.

I titolari del supermercato “Dem” di Casal Selce, fuori dal quale Kamal lavorava da tempo come aiutante dei clienti per portare la spesa, si sono offerti di pagare parte delle spese dei funerali.

Il cardinale Baldo Reina: “Roma non può rassegnarsi alla violenza”

“Dinanzi a un dolore così grande, le parole restano povere. Tuttavia, come comunità cristiana, non possiamo tacere. Roma non può rassegnarsi alla violenza, né permettere che la paura prenda il posto della fraternità”, ha dichiarato il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma.

“Invito le parrocchie, le comunità religiose e tutte le realtà ecclesiali della diocesi a pregare per le vittime e per il giovane sopravvissuto”, ha aggiunto il cardinale.

Per il 30 giugno alle 19 è stato organizzato un momento di preghiera nella parrocchia di Santa Rita da Cascia, nella diocesi di Porto-Santa Rufina. Alle 21, a piazza Ormea, nel centro del quartiere, la famiglia uccisa sarà ricordata con una fiaccolata.

“Kamal, Hosnejahan e la piccola Arowa erano una famiglia molto stimata, da sempre esempio di integrazione e grande disponibilità verso il nostro quartiere. Per onorare la loro memoria e stringerci attorno a chi resta cammineremo insieme per le vie di Casalotti”, ha scritto sui social l’organizzatore dell’iniziativa, il consigliere di FdI nel Municipio XIII, Carlo Mattia.