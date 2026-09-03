Famiglia trovata morta a Finale Ligure, padre con mamma e figlio senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un possibile caso di omicidio-suicidio, stavolta a Finale Ligure, dove tre persone sono state trovate prive di vita all’interno della propria abitazione. Daniele Baruzzo, 60 anni, avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio 14enne Mattia, per poi rivolgere l’arma contro sé stesso e suicidarsi. Nell’appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto un biglietto con le motivazioni dell’uomo.

Tragedia a Finale Ligure, si indaga per un omicidio-suicidio

I corpi senza vita dei tre componenti di una famiglia sono stati trovati intorno a mezzogiorno di oggi – giovedì 3 settembre 2026 – in un appartamento situato in via dei Forti di Legnino, nella zona collinare e residenziale a ridosso del centro di Finale Ligure.

A lanciare l’allarme sono stati i parenti, insospettiti dal prolungato silenzio della coppia e dall’impossibilità di mettersi in contatto con loro. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio Verezzi, insieme ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e ai Carabinieri della compagnia di Albenga.

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Stando a quanto riportato da Repubblica, una volta entrati nell’abitazione, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’intero nucleo familiare.

La dinamica del delitto

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori e le testimonianze dei vicini di casa, che avrebbero avvertito degli spari intorno a mezzanotte, il dramma si sarebbe consumato nella notte tra il 2 e il 3 settembre.

Daniele Baruzzo, che possedeva un regolare porto d’armi e frequentava abitualmente il poligono di tiro, avrebbe sorpreso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia nel sonno, sparando loro con la propria pistola prima di suicidarsi.

All’interno dell’alloggio le Forze dell’Ordine avrebbero ritrovato un biglietto scritto da Baruzzo. Il pubblico ministero di turno, Maddalena Sala, si è recata sul posto per un sopralluogo e ha aperto un’inchiesta coordinando le indagini per fare piena luce sui dettagli del gesto.

I profili delle vittime

Paola Siri, 60 anni, era un’architetta molto stimata in città, che gestiva il suo studio professionale proprio nello stesso edificio di via dei Forti di Legnino.

Il marito Daniele Baruzzo lavorava come contabile presso l’azienda Bombardier di Vado Ligure, mentre il figlio Mattia, 14 anni, era uno studente e giocava a calcio nella squadra giovanile del Finale.

Gli amici della coppia, come riportato dal Secolo XIX, hanno descritto Baruzzo come un uomo segnato da pesanti problemi familiari, “un uomo a cui la vita non aveva regalato molto”, ricordando che “mai una lamentela, mai una richiesta di aiuto” era arrivata da parte sua prima del tragico epilogo.

Altri possibili due casi simili nella stessa giornata: uno a Ostia (Roma), che avrebbe interessato il figlio e la madre anziana, e l’altro sull’A1 all’altezza di Barberino del Mugello, che ha coinvolto una giovane coppia.