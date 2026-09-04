Famiglia trovata morta a Pietralata, entrambi i genitori avrebbero sparato alla bambina: cos'è emerso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le indagini sul disabilicidio con suicidio di Pietralata. Dalle analisi, sia sulle mani di Luca Abbasciano che su quelle di Valentina Pambianco sono state trovate tracce di polvere da sparo. Sono stati individuati tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno alla tempia. Restano interrogativi sulla dinamica, su chi abbia sparato per primo e in che ordine. Nuove risposte si attendono dall’analisi dei dispositivi elettronici.

Dinamica della tragedia: chi ha sparato

Mentre l’opinione pubblica si interroga sul dramma e su cosa abbia portato all’isolamento della famiglia fino a questo esito, le indagini proseguono. Arrivano le prime risposte dalle analisi effettuate.

Emerge così che sia sulle mani di Luca Abbasciano che su quelle di Valentina Pambianco è presente polvere da sparo. Questo dettaglio potrebbe aiutare gli agenti a ricostruire l’ordine dei colpi sparati, tre per l’esattezza.

Si cerca infatti di chiarire la dinamica, chi abbia sparato per primo, come siano stati esplosi i colpi e in che ordine. Dagli esami autoptici intanto sappiamo che i colpi in totale sono stati tre, dei quali due alla testa e uno alla tempia. Tra le ipotesi c’è quella dei due genitori che sparano insieme alla figlia.

Le cure per la figlia

Sotto osservazione i conti correnti della coppia. Si ipotizza che possano essere finiti in una truffa o che avessero dei debiti insostenibili, tanto da spingerli al gesto.

In particolare si parla delle cure per la figlia e dei viaggi in Messico da circa 45.000-50.000 euro ciascuno, che comprendevano i trattamenti medici nella clinica NeuroCytonix di Monterrey del neuroscienziato José Roberto Trujillo.

Il dirigente amministrativo della clinica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero, dichiarandosi profondamente addolorato per la notizia. Ha aggiunto che, se avesse saputo dei loro problemi economici, avrebbero trovato un modo per affrontare i costi della terapia. “Gli avrei fatto lo sconto”, avrebbe dichiarato ai giornalisti italiani.

Le analisi sui conti e sui dispositivi

È qui che ora si concentrano le indagini, per capire quanti soldi siano stati spesi e da dove provenissero le somme utilizzate per i viaggi e le terapie.

L’obiettivo, come riporta Repubblica, è capire se dietro le cure per Bianca ci fosse soltanto la disperazione dei genitori o una truffa più ampia.

Per questo sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad analisi i telefoni e i computer dei due genitori. Al loro interno potrebbero esserci le risposte su ricerche, contatti, appuntamenti e pagamenti delle ultime settimane.