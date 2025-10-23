Famiglia Balanuta uccisa in casa a Canaro dal monossido di carbonio: genitori e figlia forse morti da giorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Canaro, in provincia di Rovigo, l’intera famiglia Balanuta composta da padre, madre e figlia di 27 anni è stata uccisa dal monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia della loro abitazione. Trovato senza vita anche il gatto. Il vicino di casa: “Persone così educate è difficile trovarle”.

Famiglia uccisa a Canaro: cosa è successo

Nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione in via Cesare Battisti a Paviole di Canaro, nella provincia di Rovigo.

All’interno hanno rinvenuto i corpi senza vita di un’intera famiglia (padre di 52 anni, madre di 47 anni e figlia di 27 anni), oltre che del loro gatto. Come riportato da ANSA, gli operatori, provvisti di appositi dispositivi per la rilevazione del gas, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio, fuoriuscito dalla caldaia.

Paviole è una frazione di Canaro, nella provincia di Rovigo. Lì, nella serata di mercoledì 22 ottobre, sono stati trovati senza vita i corpi di un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlia.

Chi sono i tre deceduti a Canaro per il monossido di carbonio

In base a quanto riferito da Rovigo news, i tre deceduti a Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo, appartengono alla famiglia Balanuta. Di origini moldave, erano nel Polesine da circa 20 anni.

I loro corpi sono stati trovati a letto. I decessi potrebbero risalire alle notte precedenti ma solo il referto del medico legale potrà fare completa chiarezza in tal senso.

Il racconto di un vicino sulla famiglia Balanuta

Un vicino di casa della famiglia Balanuta ha raccontato a Rovigo news: “Mi era venuto voglia di suonare e di chiedere se fossero andati via, il bidone era qui fuori da giorni. Avevano una stufa a pellet, avevo il sospetto che fosse successo qualcosa“.

Poi ha aggiunto: “Mi dispiace molto, lui era una persona cordiale, come fosse mio figlio. Un uomo gentile, educato, un lavoratore. Faceva il camionista in un’azienda di Bologna che si occupa di rifiuti. La figlia lavorava a periodi ad Amazon. La moglie era una brava donna, si occupava della casa. Persone così educate è difficile trovarle, lui si era sistemato tutta la casa, anno dopo anno. È un dispiacere enorme”.