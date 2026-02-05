Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: soccorritori intossicati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La famiglia Kola di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 23 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello dell’uomo più grande, è stato trasportato all’Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. La causa della tragedia potrebbe essere il malfunzionamento della caldaia: è stata sequestrata, così come la casa.

Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo

La tragedia è avvenuta nell’abitazione della famiglia in via Galgani, verso l’ora di cena di mercoledì 4 febbraio. Al momento del loro arrivo, infatti, i soccorritori hanno trovato la tavola apparecchiata.

La causa del fuga di monossido di carbonio è stata con ogni probabilità un malfunzionamento della caldaia. È stato lo zio sopravvissuto a dare l’allarme, chiamando i carabinieri.

Anche questi ultimi, intervenendo in tre intorno alle 22 nella casa (un terratetto) per tentare di salvare i coinvolti, sono rimasti intossicati seppur in modo lieve.

Il fratello del padre di famiglia a sua volta era corso a casa dei parenti dopo che questi ultimi non avevano risposto al telefono nonostante i ripetuti tentativi.

L’arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia

Giunti sul posto, i militari e i vigili del fuoco hanno bussato più volte, senza però avvertire alcun segnale di risposta dall’interno. A quel punto hanno forzato la porta.

All’interno dell’appartamento hanno purtroppo trovato i quattro corpi senza vita di genitori e figli riversi a terra. Dopo pochi istanti, anche il quinto familiare ha perso i sensi a causa dell’inalazione del gas.

I soccorritori hanno avuto quindi pochi istanti per evitare la stessa sorte e portare l’uomo all’esterno dell’abitazione. Il 118 l’ha poi trasportato d’urgenza in ospedale a Pisa.

Sul luogo sono intervenute anche un’automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani.

Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma, appurato il decesso delle quattro persone, è stato fatto rientrare alla base.

Poco dopo è giunto anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha espresso sgomento e cordoglio per la tragedia che ha colpito il piccolo Comune nella Piana di Lucca.

Le condizioni del quinto intossicato

Arrivato in condizioni critiche al Pronto Soccorso, il quinto componente della famiglia di Porcari ha subito mostrato i sintomi di una grave intossicazione da monossido.

L’uomo non sarebbe però in pericolo di vita.

Sequestrata la caldaia, così come la casa

ANSA ha riferito che la casa è stata sequestrata, così come la casa: i carabinieri hanno apposto i sigilli.

Sembra inoltre che la famiglia stesse facendo dei lavori e che la caldaia fosse in garanzia: sarà presumibilmente effettuata una perizia anche sui tubi, in particolare su quelli di scarico dei gas all’esterno dell’abitazione.

Chi erano i Kola

La famiglia Kola, originaria dell’Albania, risiedeva da anni in Piana.

Come riportato da La Nazione, erano molti noti nella comunità e perfettamente integrati.