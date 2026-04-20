Famiglie dei feriti di Crans-Montana contro gli ospedali per le fatture dei ricoveri, cifre fino a 60mila euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la tragedia del rogo di Crans–Montana è arrivata anche la beffa per le famiglie italiane, con fatture da decine di migliaia di euro per le cure negli ospedali in Svizzera. Dopo le polemiche, le autorità hanno chiarito che si tratta di un errore e nessun pagamento è dovuto: le spese saranno coperte dal Canton Vallese, ma resta il malumore per la scarsa sensibilità dimostrata.

Fatture choc per i feriti di Crans-Montana

A distanza di mesi dall’incendio avvenuto nella discoteca Le Constellation a Crans–Montana nella notte di Capodanno, alcune famiglie si sono viste recapitare fatture con cifre molto elevate dagli ospedali, relative a poche ore di ricovero presso le strutture sanitarie svizzere.

Le spese si riferiscono alle prime cure ricevute immediatamente dopo il rogo, prima del trasferimento in Italia tramite un ponte aereo sanitario che ha portato i pazienti, molti dei quali gravemente ustionati o con danni polmonari, all’Ospedale Niguarda di Milano, centro di riferimento nazionale per le ustioni.

ANSA

Il caso di Manfredi Marcucci

Uno dei casi più eclatanti è quello che riguarda Manfredi Marcucci, uno degli adolescenti italiani rimasti feriti la notte di Capodanno a Crans-Montana.

La sua famiglia si è vista recapitare un conto da ben 75mila euro, costo per il ricovero in terapia intensiva per 15 ore. “Siamo rimasti molto sorpresi, al ritiro delle cartelle cliniche ci avevano detto che le spese sarebbero state pagate proprio dal cantone vallesano” ha commentato il papà Umberto.

“È una richiesta assurda. Siamo in contatto con la nostra ambasciata perché vorremmo una rassicurazione scritta sul fatto che non dobbiamo nulla, anche perché sarebbe paradossale dopo quello che i nostri figli hanno passato. E anche questa vicenda ci fa apprezzare ancora di più il livello della qualità della sanità pubblica italiana”.

Polemica tra famiglie e ospedali svizzeri

Nonostante nelle fatture sia specificato che le cifre non devono essere saldate dai destinatari, l’invio dei documenti ha generato forte indignazione. Le famiglie hanno denunciato la mancanza di comunicazioni preventive e sottolineato come, a fronte delle richieste economiche, non abbiano ancora ricevuto le cartelle cliniche complete dei propri figli.

Secondo quanto chiarito dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, si tratterebbe di un errore amministrativo. Dopo un confronto diretto con il presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard, è stato ribadito che nessun costo sarà a carico delle famiglie né dello Stato italiano.

Le spese sanitarie verranno infatti sostenute interamente dalle autorità locali, come già promesso nei giorni successivi alla tragedia. In base alle normative internazionali in materia di emergenze, i costi delle cure in situazioni straordinarie possono infatti essere assorbiti dalle autorità territoriali competenti, soprattutto quando si tratta di eventi eccezionali con numerosi feriti stranieri.

Un ulteriore nodo riguarda i fondi di sostegno promessi alle famiglie. Secondo quanto emerso, il Parlamento svizzero avrebbe stanziato contributi economici (inizialmente ipotizzati tra i 10 mila e i 60 mila franchi) ma non tutti sarebbero ancora stati erogati. Su questo punto sono attesi sviluppi nei prossimi incontri istituzionali tra le autorità italiane e quelle svizzere.