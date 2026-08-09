Famiglie italiane bloccate per ore in aeroporto a Minorca, “vacanza rovinata” a 40 turisti per i controlli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo lo scontro politico Spagna-Italia, disagi per alcune famiglie rimaste bloccate a Minorca. Sono circa 40 i nostri connazionali che sono stati fermati per ore in aeroporto per i controlli a causa di un cavillo che ha posticipato la loro partenza. Previsto per il pomeriggio, il loro arrivo è avvenuto solo a notte fonda.

Italiani bloccati a Minorca, cos’è successo

Circa 40 turisti italiani, con al seguito neonati anche di appena otto mesi, sono stati protagonisti – loro malgrado – di un’odissea durante il loro ritorno dalla Spagna all’Italia.

Per ore, infatti, sono rimasti bloccati nell’aeroporto di Minorca: i nostri connazionali sarebbero dovuti rientrare con un volo alle 14.30 ma sono riusciti a farlo solo in tarda serata.

Famiglie per ore in aeroporto: i controlli dopo lo scontro Spagna-Italia

Bloccati per ore a Minorca senza sapere se o quando sarebbero riusciti a tornare in Italia. Questo quanto vissuto nelle scorse ore da una decina di nuclei familiari con bambini piccoli che, per un cavillo tecnico, sono stati fermati prima di imbarcarsi.

Come riporta Il Messaggero, il motivo dello stop è stato il blocco ai varchi d’imbarco della carta di un bambino di 10 anni che ha fatto saltare la partenza per l’intero gruppo. L’agenzia di viaggi che aveva prenotato i biglietti aveva distinto i passeggeri per sesso ma non per età. Il sistema informatico, quindi, ha rifiutato il passaggio del piccolo (residente a Sulmona) perché il posto assegnato non risultava conforme alle norme per i minori.

La vicenda si è resa più complicata del solito a causa dei nuovi controlli riattivati dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna e dopo che Madrid ha ripristinato i controlli ai confini almeno fino al 7 settembre.

Vacanza rovinata per i turisti

Impossibilitati a partire, i 40 italiani hanno vissuto ore di tensione con il coinvolgimento di tour operator, avvocati e le segnalazioni alla Farnesina.

A sbloccare la situazione è stata l’agenzia di viaggi che ha annullato la pratica precedente e acquistato nuovi biglietti per tutti con arrivo però a notte fonda.

Al quotidiano romano, un padre 56enne ha detto: “Siamo rimasti per ore in aeroporto senza sapere come e se saremmo tornati a casa, con famiglie che avevano figli di otto mesi. Eravamo partiti con l’Europa unita, ma la politica è riuscita a rovinarci la vacanza”.