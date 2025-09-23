Familia è il film italiano candidato agli Oscar, qual è la trama e chi è il regista Francesco Costabile

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sarà Familia di Francesco Costabile a rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria International Feature Film Award. Il film ha vinto la selezione organizzata dall’Anica, superando altri 23 titoli. Adesso inizia la corsa verso la shortlist dell’Academy, che sarà annunciata il 16 dicembre, mentre le nomination ufficiali arriveranno il 22 gennaio. La cerimonia si terrà il 15 marzo a Los Angeles, con l’Italia che proverà a tornare protagonista dopo anni di assenza dalla cinquina finale.

Familia è il film italiano candidato agli Oscar

Come riporta ANSA, la commissione ha scelto Familia per la sua intensità e per lo sguardo universale con cui racconta una storia profondamente radicata nella realtà italiana.

Ambientato in Calabria, il film affronta temi legati alle radici familiari, ai conflitti generazionali e alle memorie che non si cancellano.

IPA

Francesco Costabile, regista di Familia

Costabile intreccia le vicende intime di una famiglia con riflessioni più ampie sull’identità e sull’appartenenza, confermando la sua cifra autoriale già emersa con Una femmina (2022).

La selezione dell’Anica ha visto concorrere titoli di registi affermati come Ferzan Özpetek, Gabriele Salvatores e Gianfranco Rosi, ma alla fine Familia ha convinto per la sua capacità di parlare a un pubblico internazionale senza perdere le radici locali.

Il cast di Familia regala interpretazioni di forte impatto: Barbara Ronchi nel ruolo della madre, Francesco Gheghi come giovane protagonista e Francesco Di Leva in un’interpretazione intensa e inquietante nei panni del padre.

Chi è Francesco Costabile

Per Francesco Costabile è il primo riconoscimento di questo livello.

Nato in Calabria e formatosi nel cinema indipendente, il regista aveva già attirato l’attenzione della critica con il suo esordio, ma con Familia compie un salto di qualità.

Il film, tratto dal romanzo Non sarà sempre così di Luigi Celeste, è un racconto duro e teso che si concentra sulla violenza domestica e sulle sue conseguenze emotive.

La trama di Familia

La trama segue la storia di una famiglia calabrese segnata dall’assenza e dal ritorno improvviso del padre violento.

Il film si muove in un arco temporale di dieci anni, alternando i ricordi del protagonista bambino con le tensioni dell’età adulta.

La violenza domestica diventa così la lente attraverso cui indagare i rapporti familiari, la paura, il silenzio e infine la possibilità di riscatto.

Le atmosfere tese, sostenute dalle musiche di Valerio Vigilar, rimandano in parte al linguaggio dell’horror, ma restano ancorate alla realtà di una vicenda profondamente umana.