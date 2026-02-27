Familiari maltrattati e truffe a Crotone, uomo arrestato: quanti anni di carcere deve scontare
Un uomo è stato arrestato a Crotone per maltrattamenti, minaccia e truffa: dovrà scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione.
Eseguito un arresto a Crotone per maltrattamenti, minaccia, rivelazione di corrispondenza e truffa. Un uomo, già condannato in via definitiva, è stato individuato e condotto in carcere, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2019 e il 2020, quando l’uomo si sarebbe reso responsabile di diversi episodi criminosi ai danni di familiari e conviventi.
Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. L’obiettivo di queste attività era quello di prevenire e contrastare la commissione di reati nel territorio provinciale, con particolare attenzione ai fenomeni di criminalità che minano la sicurezza dei cittadini.
L’arresto: individuazione e traduzione in carcere
Gli agenti della Squadra Mobile, dopo accurate ricerche, hanno localizzato il soggetto presso il suo domicilio. Una volta individuato, l’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico Guarascio. Successivamente, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove sconterà la pena definitiva di 3 anni e 2 mesi di reclusione.
I reati contestati: maltrattamenti, minaccia, rivelazione di corrispondenza e truffa
L’uomo arrestato era stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari e conviventi, minaccia, rivelazione del contenuto di corrispondenza e truffa. Tali reati erano stati commessi a Crotone tra il 2019 e il 2020. La sentenza definitiva ha previsto per lui una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione, a seguito delle indagini e delle attività investigative svolte dagli agenti della Polizia di Stato.
