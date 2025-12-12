Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il trasferimento in comunità per un 17enne di Cantù, già arrestato per rapina ed estorsione, dopo che il giovane ha violato le prescrizioni della misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento è stato eseguito martedì mattina dalla Polizia di Stato di Como, su ordinanza del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano.

La misura alternativa e le violazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha riguardato un 17enne di Cantù, di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine per rapina ed estorsione in concorso. L’arresto risale al 29 settembre scorso, quando il giovane era stato sottoposto alla misura alternativa della permanenza in casa, come disposto dal Giudice del Tribunale per i Minorenni, che aveva confidato in un percorso di recupero sotto la sorveglianza della famiglia.

Il percorso di recupero, però, non ha dato i risultati sperati. Una relazione dettagliata ha evidenziato come i familiari non fossero in grado di controllare il ragazzo e impedirgli di violare le prescrizioni imposte. Il 17enne, infatti, ha più volte disatteso le regole, uscendo liberamente di casa e frequentando persone con precedenti penali.

L’aggravamento della misura

Alla luce di queste violazioni, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso di aggravare la posizione del giovane. Martedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento, rintracciando il ragazzo ad Albate, presso l’abitazione della sorella. Da lì, il 17enne è stato accompagnato presso una comunità di Ospitaletto, in provincia di Brescia, individuata dai servizi sociali competenti.

Le nuove prescrizioni e le conseguenze

Al momento della notifica del provvedimento, è stato sottolineato al giovane che il Giudice ha previsto, in caso di allontanamento ingiustificato dalla comunità, l’applicazione della misura della custodia in carcere. Un avvertimento chiaro, che mira a responsabilizzare il 17enne e a evitare ulteriori violazioni.

