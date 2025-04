Fan di Jovanotti salta il concerto di Torino per un trapianto di fegato, il video con la dedica dal palco

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una ragazza di 21 anni ha subito un intervento chirurgico durato 14 ore alle Molinette, ospedale della Città della Salute e della Scienza di Torino. Si tratta di un trapianto di fegato eseguito con una tecnica totalmente extra anatomica mai effettuato prima. La giovane, Sara Chiampo, è una fan di Jovanotti e ha ricevuto una dedica speciale da parte del cantante, che proprio in quei giorni era in concerto nel capoluogo piemontese.

Il suo secondo trapianto di fegato

Quello che è stato il secondo trapianto di fegato della sua vita le ha salvato la vita. La ragazza, infatti, è nata con una malformazione alle vie biliari e si è sottoposta al primo trapianto di fegato quando aveva 6 mesi.

Sara aveva subito un intervento chirurgico per correggere il blocco della vena porta che però non è riuscito.

Fonte foto: Facobook/AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Sara Chiampo, 21 anni, con i medici subito dopo il delicato intervento durato 14 ore

L’organo funzionava e ha consentito alla bambina di crescere, tuttavia nel corso dell’adolescenza è stato colpito da una forma di cirrosi a causa di ricorrenti infezioni biliari.

La dedica di Jovanotti dal palco

Per questo è stato necessario un secondo intervento, proprio nei giorni in cui il suo idolo, Jovanotti, era in concerto a Torino. Sara ovviamente non ha potuto assistere allo spettacolo del vivo ma ha ricevuto un regalo speciale da parte del cantante.

Come si vede in un video pubblicato sui social, Jovanotti dal paco ha letto un cartello: “Sara oggi non è qui perché ha subito un trapianto, puoi firmare la maglietta?”.

“Certo che te la firmo”, ha detto Jova dal palco. Promessa mantenuta alla fine del live: tramite un’amica che ha fatto da tramite, Sara ha ricevuto una maglietta rossa con dedica e autografo del cantante.

Jovanotti si è così dimostrato estremamente sensibile. Il cantante stesso, lo scorso anno, aveva avuto gravi problemi di salute in seguito a un incidente in bici.

Le condizioni di Sara erano peggiorate

Vista la doppia problematica relativa al suo stato di salute, Sara era stata inserita in lista d’attesa per un secondo trapianto, all’interno del programma nazionale pediatrico gestito dal Centro Nazionale Trapianti di Roma.

Negli ultimi mesi le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e gli specialisti della Terapia Intensiva Epatologica delle Molinette hanno segnalato l’urgenza del caso ed è stato trovato un fegato compatibile, donato da un ragazzo deceduto per trauma in un’altra regione.

L’operazione con tecnica extra anatomica

Il nuovo fegato è stato collegato al corpo in modo completamente diverso dal solito. Infatti, i tre “canali” principali a cui normalmente viene unito il fegato – vena porta, arteria epatica e via biliare – non erano più utilizzabili.

Quindi, una volta rimosso il fegato malato, i medici hanno collegato direttamente l’aorta addominale della paziente all’arteria del nuovo organo. Per sostituire la funzione della vena porta è stata usata una tecnica chiamata “trasposizione cavo-portale”.

Significa che la vena cava inferiore è stata tagliata e unita alla vena porta del fegato donato. Per completare l’intervento, la via biliare è stata collegata direttamente a un tratto dell’intestino.

Sara felice dopo l’intervento

Inoltre, è stato necessario usare per circa 80 minuti una macchina extra-corporea per sostituire temporaneamente la circolazione del sangue.

Dopo cinque giorni in terapia intensiva in Rianimazione, la giovane è in fase di recupero presso l’Area Semintensiva Chirurgica delle Molinette.

E felice grazie a un regalo speciale: “Sara era felicissima! Talmente tanto che è riuscita ad alzarsi e fare una camminata. La tua energia è arrivata fino a lei”, ha scritto l’amica sui social, ringraziando Jovanotti per la dedica sulla maglia.