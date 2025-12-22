Fanil Sarvarov generale della Russia morto in un'esplosione, bomba messa sotto l'auto: sospetti sull'Ucraina

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Fanil Sarvarov, generale della Russia e capo dell’addestramento operativo dello Stato maggiore, è morto a Mosca nell’esplosione di un’auto con una bomba collocata sotto il pianale. L’attentato è avvenuto nella zona sud della capitale. Le autorità indagano per omicidio e valutano un possibile coinvolgimento dell’Ucraina.

La morte del generale Fanil Sarvarov

Un alto ufficiale delle Forze armate della Russia è morto nella mattinata di lunedì 22 dicembre a Mosca in seguito all’esplosione di un’automobile. La vittima è il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore.

Secondo quanto riferito dal Comitato investigativo russo, l’ordigno era stato collocato sotto il pianale del veicolo. L’esplosione è avvenuta intorno alle 7 del mattino in via Yasenevaya, nella zona sud della capitale.

ANSA Russia, l’auto del generale Fanil Sarvarov dopo l’esplosione: si sospetta un coinvolgimento dell’Ucraina

Sarvarov è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. L’episodio è stato catalogato ufficialmente come “omicidio” dalle autorità russe, che hanno aperto un procedimento penale.

L’attentato e l’intervento delle autorità

A confermare la dinamica è stata la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko, secondo cui “un ordigno installato sotto il telaio di un’automobile è stato fatto esplodere” mentre il generale si trovava a bordo del mezzo. Sul luogo dell’attentato sono intervenute le forze di sicurezza e gli investigatori, che hanno avviato i rilievi tecnici.

Gli inquirenti stanno interrogando i testimoni presenti nella zona e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’area è stata transennata per consentire le operazioni investigative. Secondo le autorità, non risultano altri feriti oltre alla vittima.

Sarvarov, 56 anni, aveva ricevuto il grado di generale luogotenente nel maggio 2024. Ricopriva un incarico chiave nella supervisione dell’addestramento operativo delle forze armate russe, all’interno dello Stato maggiore.

I sospetti su un coinvolgimento dell’Ucraina

Tra le piste al vaglio degli investigatori russi vi è quella di un possibile coinvolgimento dei servizi speciali dell’Ucraina. Il Comitato investigativo ha dichiarato che “una delle versioni esaminate è collegata all’azione dei servizi segreti ucraini”, senza fornire ulteriori dettagli.

Le immagini in seguito all’esplosione dell’auto di Sarvarov

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, diversi ufficiali e figure legate all’apparato militare russo sono stati colpiti da attentati mirati, soprattutto a Mosca.

In precedenza, altri alti gradi dell’esercito erano rimasti uccisi in attacchi simili, attribuiti o sospettati di essere collegati al conflitto in corso. Al momento non vi sono rivendicazioni ufficiali.