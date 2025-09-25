Fanny Tardioli contro Vannacci dopo Miss Italia e gli insulti razzisti: "Se un politico dice certe cose..."

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le offese a Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia

Fanny Tardioli, 24 anni, Miss Umbria e seconda classificata a Miss Italia 2025, ha denunciato gli insulti razzisti ricevuti dopo il concorso.

Nata a Spoleto e cresciuta a Campello sul Clitunno, da padre italiano e madre nigeriana, è stata attaccata sui social con commenti come “tornatene nel tuo Paese” o “a questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche”.

IPA La finale di Miss Italia: la seconda classificata, Fanny Tardioli, ha denunciato le offese razziste ricevute e tirato in ballo anche Roberto Vannacci

La concorrente ha raccontato al Corriere della Sera di essere rimasta sconcertata: “Nel mio paese non mi è mai capitato, ma online uomini adulti, padri di famiglia, hanno scritto cose terribili”.

L’attacco a Roberto Vannacci

Nell’intervista Fanny Tardioli ha fatto il nome di Roberto Vannacci, considerandolo responsabile di aver alimentato un clima ostile: “Ha detto che le donne di colore non rappresentano l’Italia, anche se italiane. Ha scritto pure un libro con le sue teorie”.

“Se un politico con la sua visibilità si permette di dire certe cose, cosa possiamo aspettarci dai leoni da tastiera?”. La giovane ha aggiunto che la politica ha una responsabilità diretta: “Lo è chi dice certe cose, ma anche chi non dice. Chi alimenta il razzismo e chi, nella stessa posizione di potere, non replica”

La 24enne ha spiegato di non aver ricevuto alcun segno di vicinanza dalle istituzioni: “Neanche una telefonata”, ha detto, sottolineando invece il sostegno arrivato da tante persone comuni. “Mi hanno scritto in tanti che non conosco, un abbraccio virtuale che ho apprezzato moltissimo”.

Solidarietà anche alla vincitrice Katia Buchicchio

Tardioli è intervenuta anche in difesa di Katia Buchicchio, vincitrice di Miss Italia 2025, criticata sui social per l’apparecchio ai denti: “Una ragazza di 18 anni che dovrebbe viversi la sua esperienza e invece viene insultata per l’aspetto. Ho sentito il dovere di difenderla”, ha spiegato.

La stessa Tardioli aveva già raccontato in uno sfogo online la propria delusione per gli attacchi subiti, confessando anche di non aver raccontato tutto alla madre, che vive in Francia, “per non farla soffrire”. Il padre, con cui è cresciuta, ha invece preferito non commentare per non aumentare la sua amarezza.

Studentessa di Lettere Moderne a Pisa, la seconda classificata di Miss Italia ha dichiarato di voler concludere il percorso universitario a dicembre. Nel frattempo ha partecipato a un concorso pubblico per il ministero della Giustizia e sogna di lavorare nell’ambito dei diritti umani.