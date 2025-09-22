Fanny Tardioli e gli insulti razzisti dopo Miss Italia, la 24enne spiega lo sfogo su Facebook: "Non è normale"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia, spiega il motivo del suo sfogo su Facebook. La 24enne di Campello sul Clitunno ha scritto di aver ricevuto insulti razzisti, sui social, dopo la finale del concorso. La ragazza, che ha conquistato la fascia di Miss Umbria 2025, è nata da padre italiano e madre nigeriana.

Lo sfogo di Fanny Tardioli dopo Miss Italia

La giovane, nel suo primo post pubblicato su Facebook, aveva scritto di essere rimasta “sconcertata dalla miriade di commenti nei quali leggo ignoranza e cattiverie”.

Insulti secondo i quali Fanny Tardioli non rispetterebbe i canoni della “bellezza italiana”. “Sono dispiaciuta per quelle persone: padri e madri di famiglia, che passano le loro giornate a commentare i post con sopra foto di ragazzine (perché questo siamo) insultandole o denigrandole”, aveva scritto la giovane.

“Il mio Paese è l’Italia”

Uno sfogo che ha destato clamore, perché arrivato dopo una rassegna importante come Miss Italia. Qualche giorno dopo Fanny Tardioli è stata raggiunta dall’ANSA, che ha raccolto i commenti della ragazza su quanto accaduto.

“Ai leoni da tastiera dico ‘andate a lavorare, siate più produttivi invece che stare a insultare noi ragazze”, ha ribadito la seconda classificata a Miss Italia. “Molti mi hanno detto ‘tornatene nel tuo Paese, ma il mio Paese è l’Italia e il mio paese si chiama Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia“, ha dichiarato.

“Non mi hanno toccato molto i commenti razzisti o negativi, do più importanza a quello che pensano le persone che mi conoscono e mi vogliono bene”, ha proseguito. L’obiettivo del suo post, ha detto Fanny Tardioli, era sottolineare la tristezza di adulti e genitori che denigrano ragazze giovanissime.

“Vorrei occuparmi di diritti umani”

Il discorso di Fanny Tardioli, ha specificato la giovane all’ANSA, non era solo sul razzismo, ma sull’educazione, anche quando non si apprezza una persona o una scelta. Guardando al futuro, la 24enne afferma di volersi laureare e “magari vincere il concorso al ministero della Giustizia al quale mi sono iscritta”.

Inoltre, vorrebbe occuparsi di diritti umani. “Se, invece, dovesse esserci l’opportunità di lavorare nel mondo dello spettacolo – ha aggiunto – mi vedrei come presentatrice o attrice, ovviamente al termine di un percorso di studio Intanto continuo a lavorare come barista e punto a laurearmi a dicembre”.

Tornando alla finale di Miss Italia, Tardioli ha detto di essere dispiaciuta “per chi insulta, penso che potrebbero riempire la loro giornata in tanti altri modi, leggere, portare a spasso il cane, lavorare”.