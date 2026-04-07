Fano, accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte: il padre è grave, allarme lanciato dalla madre
A Fano un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne: l'allarme è stato lanciato dalla madre dell'aggressore
Un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne a Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. L’allarme sarebbe stato lanciato dalla madre del 21enne. Le tre persone ferite, tutte di origine bengalese, sono state trasferite all’ospedale di Ancona. Il più grave sarebbe il padre, di 46 anni. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.
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