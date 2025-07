Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar di Fano di Argelato è stato chiuso per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino sorpreso a vendere droga. Il provvedimento è stato notificato ieri dalla Questura di Bologna, che ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per 15 giorni per motivi di sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna ha notificato nella giornata di ieri la sospensione delle autorizzazioni relative a un bar situato a Fano di Argelato, in via Galliera. Il locale era stato individuato come punto di riferimento per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Squadra Mobile

Lo scorso 5 luglio, a seguito di numerose segnalazioni giunte alle forze dell’ordine, la Squadra Mobile di Bologna ha organizzato un servizio di osservazione nei pressi del bar. Durante il controllo, gli agenti hanno constatato un’intensa attività di spaccio che ha portato all’arresto di un cittadino marocchino, nato nel 1986 e senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il sequestro di droga e denaro

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del pusher 9 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi, oltre a 400 euro in contanti e 2 cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio che si svolgeva all’interno e nei pressi del locale.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato aveva già precedenti di polizia legati all’immigrazione clandestina e, nel marzo 2024, era stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La sua presenza nel bar di Fano di Argelato era stata segnalata più volte dai residenti e dai clienti, preoccupati per la sicurezza della zona.

La decisione della Questura

Alla luce dei fatti accertati e del pericolo rappresentato per l’incolumità pubblica, il Questore di Bologna ha deciso di intervenire in modo deciso. È stata quindi disposta la sospensione delle autorizzazioni del bar per 15 giorni, a partire dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta ieri. La misura mira a contrastare il consolidamento di una situazione ritenuta grave e a tutelare la sicurezza della collettività.

Le reazioni della comunità

La chiusura del bar ha suscitato reazioni tra i residenti di Fano di Argelato, che da tempo segnalavano movimenti sospetti e un via vai anomalo di persone nei pressi del locale. Molti cittadini hanno espresso soddisfazione per l’intervento delle forze dell’ordine, auspicando che la sospensione delle licenze possa rappresentare un deterrente contro il crimine e il degrado nella zona.

Il ruolo della Polizia Amministrativa

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna svolge un ruolo fondamentale nel controllo delle attività commerciali e nella prevenzione di fenomeni di illegalità. In questo caso, la collaborazione tra la Squadra Mobile e la Polizia Amministrativa ha permesso di intervenire tempestivamente, bloccando un’attività di spaccio che metteva a rischio la sicurezza pubblica.

Il contesto territoriale

Fano di Argelato è una frazione del comune di Argelato, situata nella provincia di Bologna. Negli ultimi anni, la zona ha visto un aumento delle segnalazioni relative a episodi di spaccio e microcriminalità, spesso legati alla presenza di locali pubblici utilizzati come base per attività illecite. L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta una risposta concreta alle richieste di maggiore sicurezza da parte della cittadinanza.

Le prospettive future

La sospensione delle autorizzazioni per 15 giorni potrebbe non essere l’unica misura adottata dalle autorità. La Questura di Bologna ha infatti annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a intervenire con provvedimenti analoghi qualora dovessero emergere nuovi episodi di spaccio o altre forme di illegalità nei locali pubblici della provincia.

