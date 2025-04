Fano, fermato con 22 kg di hashish nel bagagliaio: arrestato un 24enne durante un normale controllo stradale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 24 anni è stato arrestato per traffico di droga a Fano dopo che la Polizia Stradale ha scoperto 22 kg di hashish nel bagagliaio della sua auto. L’operazione è avvenuta il 2 aprile durante un controllo di routine.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 2 aprile, durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano hanno fermato una Volkswagen Polo bianca. Il conducente, un giovane di 24 anni, ha mostrato una patente di guida extracomunitaria e ha manifestato segni di agitazione, suscitando sospetti negli agenti.

Il ritrovamento della droga

Durante il controllo, nel bagagliaio dell’auto è stato trovato uno scatolone contenente 217 panetti di hashish, per un peso totale di 22 kg. La droga, avvolta in cellophane, avrebbe un valore di mercato stimato tra 30 e 35 mila euro.

Arresto e sequestro

Il giovane è stato dichiarato in arresto e portato al carcere di Montacuto in attesa del processo. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 600 euro in contanti, due cellulari e l’auto utilizzata per il trasporto.

Impegno della Polizia

La Polizia di Stato continua a mantenere alta l’attenzione sul traffico di sostanze stupefacenti, anche durante i normali servizi di vigilanza stradale, specialmente sulle autostrade dove avvengono trasporti di carichi significativi di droga.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone indagate sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

