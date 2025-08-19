Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermo per rapina il bilancio a Fano, dove un giovane tunisino è stato bloccato dai Carabinieri dopo aver aggredito una donna per sottrarle una collana d’oro. L’intervento è stato reso necessario nella mattinata di ieri, quando la vittima, mentre percorreva via IV Novembre in bicicletta, è stata avvicinata e derubata. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato individuato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, grazie alle tempestive indagini delle forze dell’ordine.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel centro abitato di Fano, coinvolgendo una donna del luogo e un giovane di 25 anni di nazionalità tunisina. L’uomo, irregolare in Italia e senza una residenza stabile, è stato sottoposto a fermo dagli uomini della Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Fano.

La dinamica della rapina

L’episodio si è consumato in pochi istanti: la donna, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo via IV Novembre, è stata improvvisamente bloccata da un uomo che le ha sbarrato la strada gettando una seconda bicicletta davanti a lei. Approfittando della situazione di sorpresa e confusione, il giovane le ha afferrato la spalla e, con un gesto rapido, le ha strappato dal collo una collana in oro, dal valore stimato di 800 euro. Subito dopo il furto con aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, lasciando la vittima scossa e ferita.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

La donna, nonostante lo shock e alcune lesioni riportate durante l’aggressione, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente ai Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dell’autore della rapina. Le sue condizioni hanno richiesto cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Fano. Grazie alle informazioni raccolte, gli investigatori hanno potuto avviare rapidamente le ricerche, concentrandosi in particolare nella zona lido del centro abitato, ritenuta possibile via di fuga per il sospettato.

Il fermo nei pressi della stazione ferroviaria

Le ricerche hanno dato esito positivo in breve tempo: il giovane tunisino è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Fano, mentre si aggirava con uno zaino contenente alcuni indumenti impacchettati. Considerato il concreto pericolo di fuga, i militari hanno proceduto al fermo dell’uomo, che è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare che il sospettato potesse allontanarsi ulteriormente o far perdere le proprie tracce.

