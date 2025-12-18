Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a carico di un esercizio pubblico di via Ponte alle Mosse a Firenze, a seguito di una violenta rissa e di ripetuti episodi di disturbo e consumo eccessivo di alcolici. Il provvedimento, emesso dal Questore della provincia di Firenze, è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica dopo numerosi interventi delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata notificata ieri, 17 dicembre, e ha effetto immediato. Il provvedimento è stato firmato dal Questore Fausto Lamparelli, su proposta della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze.

La rissa e i fatti accertati

L’intervento che ha portato alla sospensione è avvenuto nella notte del 14 dicembre, quando il Reparto Rifredi della Polizia Municipale di Firenze è stato chiamato a intervenire presso il locale di via Ponte alle Mosse. Gli agenti hanno accertato una violenta rissa tra diversi frequentatori del bar, che si è protratta anche all’esterno, dove sono stati lanciati bottiglie di vetro e cartelli stradali. Questi atti hanno provocato il danneggiamento di alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Presenza di clienti in stato di alterazione

Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di numerosi avventori in evidente stato di alterazione, dovuto all’eccessivo consumo di alcolici. Questa situazione ha contribuito a rendere il locale un punto critico per la sicurezza pubblica.

Precedenti episodi e controlli

Non si è trattato di un episodio isolato. Nel corso dell’ultimo anno, il bar era già stato oggetto di numerosi interventi da parte delle Volanti di via Zara, chiamate a sedare liti che spesso sono degenerate in aggressioni. Inoltre, durante un controllo della Polizia di Stato, è stata rinvenuta sostanza stupefacente, in particolare cocaina, in uno dei bagni interni del locale.

IPA