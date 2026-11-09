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Dieci provvedimenti cautelari sono stati eseguiti nell’ambito delle indagini su ripetuti episodi di aggressione e rissa aggravata tra fazioni rivali. I disordini, verificatisi nel centro cittadino di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano, hanno visto il coinvolgimento anche di soggetti estranei alle vicende.

Le indagini e l’operazione a Porto Sant’Elpidio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le misure sono state disposte nei confronti dei presunti responsabili di rissa aggravata in concorso; alcuni sono indagati anche per lesioni aggravate e danneggiamento.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Fermo, con il supporto di circa 80 agenti della Questura e di diverse unità di polizia.

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All’intervento hanno preso parte anche le Squadre mobili delle questure di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, oltre agli agenti dei Reparti prevenzione crimine di Lazio, Abruzzo, Campania, Toscana e Umbria-Marche. Sono intervenute, inoltre, unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.

Gli scontri e le ritorsioni

Le tensioni tra i due gruppi sono cominciate alla fine di ottobre e sono proseguite per giorni. Alle colluttazioni si sono aggiunti investimenti, l’uso improprio di oggetti pirotecnici e lo speronamento reciproco di automobili.

Durante quest’ultimo episodio sono rimaste coinvolte due donne, che viaggiavano sulla propria auto e si sono ritrovate, senza essere parte degli scontri, nel mezzo della vicenda.

L’identificazione dei responsabili

Gli investigatori hanno identificato i presunti responsabili anche se alcuni non avevano una dimora stabile.

A consentire di individuarli sono stati mirati servizi di osservazione nei luoghi abitualmente frequentati dagli interessati, a Porto Sant’Elpidio.

IPA