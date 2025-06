Far west al bar "Mic-Mac” a Merano, i dettagli della maxi rissa: vetrine infrante e tavoli ribaltati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di diverse denunce il bilancio di una rissa scoppiata presso il bar “Mic-Mac” a Merano nella tarda serata di sabato scorso, 21 giugno. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto per sedare gli animi e riportare la calma nel locale.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Merano è stata contattata per una segnalazione di rissa presso il bar “Mic-Mac” situato in piazza Teatro. Un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto prontamente, ma al loro arrivo, a causa della richiesta non immediata, non sono stati trovati tutti i partecipanti allo scontro.

Scene di caos al bar

All’interno del locale, l’atmosfera era di totale disordine: tavoli e sedie erano stati rovesciati e una vetrina risultava infranta. Oltre alla titolare del bar, erano presenti alcuni avventori, tra cui uno ferito in modo non grave, che è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Testimonianze e indagini

Nell’immediato, i testimoni presenti sono stati ascoltati e hanno riferito che alcuni cittadini stranieri coinvolti nello scontro si erano già dileguati. Oltre alle dichiarazioni raccolte, nella giornata successiva sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e comunale.

Identificazione dei responsabili

Sulla base delle prove raccolte, gli uomini del Commissariato di P.S. di Merano sono riusciti a ricostruire i fatti e a individuare un cittadino straniero, parente di un cittadino italiano, che dai video risultava essere il più agitato e violento. È stato trovato in una via del centro cittadino con ancora indosso gli indumenti della serata precedente.

Denunce e ulteriori accertamenti

Il cittadino straniero, insieme a due cittadini italiani e ad altri stranieri ancora da identificare, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se la rissa sia scoppiata solo a seguito di un semplice diverbio o se vi siano ulteriori motivazioni.

