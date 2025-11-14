Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 47 soggetti deferiti e due automezzi sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dai militari del Centro Anticrimine Natura di Agrigento contro l’abbandono, la gestione illecita, il traffico, la ricettazione e la combustione illecita di rifiuti. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata nell’ambito di un controllo mirato del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, con il supporto del 9° Nucleo Aeromobili di Palermo.

Operazione coordinata tra Carabinieri e Procura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via grazie a un’attività di monitoraggio specifica voluta dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento e diretta dalla Procura della Repubblica. Il Centro Anticrimine Natura di Agrigento, con il supporto del 9° Nucleo Aeromobili di Palermo, ha effettuato un primo sopralluogo dall’alto, individuando le aree più critiche grazie all’ausilio di un elicottero. Queste zone, una volta georeferenziate e documentate fotograficamente, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’installazione di telecamere per un monitoraggio costante.

Le modalità degli illeciti ambientali

Le indagini hanno permesso di accertare numerosi episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, con diversi livelli di gravità. Sono stati documentati sia i classici lanci di sacchetti o l’abbandono di singole buste, sia scarichi più consistenti tramite mezzi pesanti di materiali provenienti da ristrutturazioni o demolizioni edilizie, che avrebbero dovuto essere conferiti in discarica. Queste condotte, oltre a violare la normativa ambientale, hanno garantito un ingiusto profitto agli autori degli illeciti.

Rifiuti pericolosi e danni ambientali

Durante il monitoraggio, è emerso che nell’area osservata venivano abbandonati rifiuti anche speciali e pericolosi, come cassoni e onduline in eternit, in modo consapevole e in violazione delle norme del Testo Unico Ambientale. Gli episodi si sono verificati a qualsiasi ora del giorno e della notte, aggravando ulteriormente la situazione ambientale.

Incendi e sequestro di documentazione sensibile

In uno degli episodi più gravi, i militari hanno documentato tramite le telecamere le fasi di scarico e accensione di materiali che sono stati poi in parte prelevati e sottoposti a sequestro. Tra questi figurava un copioso numero di faldoni d’archivio contenenti documentazione fiscale e sanitaria. Altri materiali venivano invece incendiati per separare il ferro e il rame dalle plastiche, con l’obiettivo di rivendere i metalli. Questa pratica ha provocato ingenti danni ambientali, soprattutto a causa delle elevate quantità di diossina liberate dalla combustione.

Identificazione e deferimento degli autori

Le telecamere installate hanno permesso di identificare chiaramente gli autori dei reati, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il GIP, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di due automezzi utilizzati per gli illeciti, provvedimento eseguito dai militari del Centro Anticrimine Natura.

