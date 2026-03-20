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Otto giovani sono stati colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici della movida faentina, dopo essere stati denunciati per lesioni personali aggravate e violenza privata. Il provvedimento, noto come Daspo Willy, è stato disposto dal Questore di Ravenna a seguito di una rissa avvenuta nella notte del 14 febbraio scorso.

Il provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Ravenna ha emesso un provvedimento che vieta a otto giovani maggiorenni di accedere e sostare nei pressi di un locale pubblico e degli esercizi limitrofi interessati dalla movida notturna faentina. Il divieto, conosciuto come Daspo Willy, è stato applicato dopo che i giovani sono stati denunciati in concorso tra loro all’Autorità Giudiziaria dalla Compagnia Carabinieri di Faenza per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e violenza privata.

La rissa nella notte di San Valentino

L’episodio che ha portato all’adozione del Daspo Willy risale alla notte del 14 febbraio. In piena notte, all’interno di un locale da ballo della zona, è scoppiato un tafferuglio da Far West che ha coinvolto diversi giovani. Nel corso della lite, un ragazzo ha riportato serie lesioni al volto. L’intervento delle forze dell’ordine e le successive indagini hanno permesso di identificare i presunti responsabili dell’aggressione.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Faenza hanno portato all’identificazione dei partecipanti al tafferuglio. I giovani sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate e violenza privata. Sulla base degli elementi raccolti, il Questore ha deciso di applicare il Daspo Willy, modulando la durata del divieto in funzione della pericolosità valutata per ciascun soggetto, con periodi che vanno da uno a tre anni.

Le misure di prevenzione e la sicurezza nella movida

Il provvedimento di Daspo Willy rappresenta una misura di prevenzione adottata per garantire la sicurezza nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza e di tutelare l’incolumità dei cittadini che frequentano la movida notturna. Il Questore di Ravenna ha sottolineato l’importanza di tali strumenti per contrastare comportamenti pericolosi e garantire un ambiente sicuro nei luoghi di svago.

IPA