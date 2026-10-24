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Un pomeriggio di violenza dentro un bar di Lugo (Ravenna) si chiude con due denunce a piede libero e un doppio provvedimento di Daspo urbano. I fatti risalgono allo scorso 5 agosto 2026, quando una lite è sfociata nel pestaggio dei presenti. A distanza di settimane, gli accertamenti investigativi hanno stretto il cerchio attorno a due fratelli: risponderanno di lesioni aggravate, con l’ulteriore divieto di mettere piede nei locali della zona su disposizione della Questura.

La lite in un bar di Lugo

Nel pomeriggio del 5 agosto, alle 17.35, una Volante del Commissariato di P.S. di Lugo (Ravenna) è intervenuta in un bar di via Provinciale Bagnara dopo la segnalazione di una lite. Una dipendente ha riferito agli agenti che poco prima due uomini avevano discusso e che uno dei due aveva minacciato l’altro, brandendo una bottiglia di vetro.

All’origine del diverbio ci sarebbero state vicende personali legate a una relazione sentimentale con una donna. Quando è arrivata la pattuglia, i coinvolti si erano già allontanati.

Un’ora dopo, alle 18.35, la polizia è tornata nello stesso esercizio per la segnalazione di un’aggressione. Secondo le testimonianze, l’uomo che aveva minacciato l’avventore è rientrato insieme al fratello e lo ha colpito con un oggetto metallico simile a un bastone, lungo 20-30 centimetri. Il titolare e il figlio sono intervenuti per sedare il diverbio. Nella colluttazione il gestore ha riportato una ferita alla testa e contusioni; una dipendente si è ferita a una mano.

I feriti e le indagini

L’avventore è riuscito a fuggire e a ripararsi in un cortile vicino, dove è stato raggiunto dagli agenti e dal personale sanitario. I due aggressori, dopo essere saliti in auto, avrebbero compiuto manovre pericolose cercando di investire il figlio del titolare, che si è messo in salvo dietro una siepe.

I tre feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso di Lugo. La dipendente ha riportato la frattura di una falange della mano destra, con una prognosi di 30 giorni; per il titolare le lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni. L’avventore è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni per trauma cranico e contusione costale.

La denuncia dei responsabili e il provvedimento

Le successive indagini hanno permesso di identificare i presunti responsabili in due fratelli gemelli. A contribuire agli accertamenti è stata anche l’individuazione fotografica effettuata da una persona presente ai fatti. Al termine degli accertamenti entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di lesioni personali aggravate in concorso.

Il Questore di Ravenna ha disposto nei confronti dei due denunciati il Daspo Willy: per due anni non potranno frequentare il locale teatro dell’episodio né gli esercizi pubblici limitrofi.

IPA