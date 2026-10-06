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Un ristorante con servizio al tavolo di via Filzi, a Prato, ha ricevuto una sospensione dell’attività per 60 giorni a seguito di una violenta rissa tra clienti che ha minacciato la sicurezza dei residenti. Durante il controllo dei carabinieri, all’interno del locale sono state trovate anche sostanze stupefacenti.

L’intervento in un ristorante di Prato

La decisione è stata presa dopo approfondite attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio. Neol contesto di queste operazioni, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata su un esercizio di ristorazione situato in via Filzi, nel cuore di Prato, dove si sono verificati episodi ritenuti gravi dagli inquirenti.

La rissa violenta e il rinvenimento di stupefacenti

La notte del 28 settembre scorso, all’interno del ristorante si è verificata una violenta rissa tra alcuni avventori. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Prato, che hanno avviato accertamenti approfonditi.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno rinvenuto all’interno dei locali alcune sostanze stupefacenti, che sono state sottoposte a sequestro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Alcuni avventori erano già noti alle autorità

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che il locale era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia e precedenti penali, anche per fatti di particolare gravità.

Questo elemento ha contribuito a delineare un quadro di rischio per la sicurezza pubblica, rendendo necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità.

La misura del Questore e il quadro normativo

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Prato ha deciso di applicare la misura prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente la sospensione temporanea delle attività di esercizi pubblici in presenza di situazioni che possano incidere negativamente sull’ordine pubblico.

Il provvedimento avrà effetto a partire dal 6 ottobre 2026 e durerà 60 giorni, con l’obiettivo di interrompere una situazione considerata pericolosa per la collettività.

Il contesto del provvedimento

L’adozione di questa misura si inserisce in un più ampio programma di costante monitoraggio degli esercizi pubblici presenti sul territorio, finalizzato a prevenire episodi di illegalità e a garantire condizioni di sicurezza per i cittadini.

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno con particolare attenzione verso quei locali che, per le caratteristiche e le circostanze emerse, possano rappresentare un potenziale fattore di criticità per l’ordine pubblico.

IPA